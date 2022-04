Dal 23 al 25 aprile Antonio Castrignanò, Mino De Santis, Arditi Del Coro e Dario Muci all’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto per celebrare la Festa della Liberazione

Dal 23 al 25 aprile l’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto ospita tre giorni di musica, memoria e riflessione per celebrare La Festa della Liberazione.

Nelle tre giornate è possibile prenotare un tavolo per il pre-concerto (sabato e domenica dalle 19:30, lunedì dalle 12) per gustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure e i vini delle Cantine Duca Guarini di Scorrano.

Art&Lab Lu Mbroia

Via vicinale di Sternatia – Corigliano D’Otranto (Le)

Prenotazione consigliata – posti limitati

Per informazioni e prenotazioni 3381200398 – lumbroia@massimodonno.it

lumbroia.massimodonno.it

