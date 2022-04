In via Verdi c’era un bosco abbandonato e pieno di rifiuti. Inizia così, e risale al 2020, la storia dell’area di circa 2.953 metri quadrati, situata nella zona della valle del torrente Nirone e al limite meridionale del Parco Regionale delle Groane che l’Amministrazione comunale ha sottratto alla criminalità e riqualificato.

Oggi quell’area degradata è diventata un piccolo bosco di giovani piantine. Il bosco, però non ha un nome e nessuno l’ha mai utilizzato. Così il Signor Maurizio e il Signor Bel B di Bollate hanno deciso di adottarlo e prendersene cura per “difenderlo dalle erbacce, dai rifiuti e dai pensieri brutti e tristi”.

Per fare questo i due volontari hanno bisogno di persone e così hanno deciso di organizzare un’iniziativa finalizzata a coinvolgere i cittadini per la gestione ma anche per qualche idea di un bel nome da assegnare a quest’oasi.

L’appuntamento per tutti è il 30 aprile alle 10,30 in via Verdi, nell’area verde di fronte a via Caloggio dove verrà letta una storia per e con i bambini, dove si conosceranno le piante e verranno identificate, e dove si raccoglieranno i rifiuti e si faranno pensieri positivi.

“Invitiamo i genitori – dicono i due volontari – a portare un sacco della spazzatura, dei guanti da lavoro, un telo per sedersi a terra. Staremo nel bosco, scegliete abiti adatti. Non c’è limite d’età per partecipare, ma è meglio prenotarsi. Abbiamo bisogno di tanti e di tutti!”.

Per prenotazione: email Belb2022@gmail.com; whatsapp 348 6105979

Per informazioni: Pagina facebook BEL B Bollate. Sito web htps://bel-b.jimdofree.com/.

