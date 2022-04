Oggi sabato 30 aprile, su Focus, primo appuntamento con «La maratona della Scienza».

Dalle ore 15.00 fino a mezzanotte, l’offerta della rete diretta da Marco Costa propone una serie di documentari in gran parte in prima visione assoluta e lo speciale Verso Saturno, sola andata – Storia della Missione Cassini-Huygens, in prima serata.

La maratona apre con Almost Nothing – Cern: la scoperta del Futuro, un docufilm in prima visione assoluta, che accompagna lo spettatore, con rigore e poesia, alla scoperta della Fisica Subatomica. A seguire, alle 17.00, se ne racconta la nascita, con Il favoloso mondo della Fisica Quantistica, di e con Gabriella Greison.

Alle 18.15, in prima visione assoluta, arriva California: un mondo da scoprire, un viaggio alla scoperta del patrimonio idrico dello Stato più ricco degli USA. Acque e correnti che rendono il Pacifico particolarmente adatto alla riproduzione di numerose specie marine.

Alle 19.15, spazio alle ultime novità su origini e caratteristiche dell’ominide, con Alla scoperta dell’Uomo di Neanderthal, seguito alle 20.15 da Stonehenge: la verità nascosta; entrambi i doc sono in prima visione assoluta.

In prima serata, il racconto del più grande successo scientifico e tecnologico di sempre, con Verso Saturno, sola andata – Storia della Missione Cassini-Huygens. A cura di Luigi Bignami, lo speciale – inedito- illustra con immagini esclusive la storia del Progetto Cassini.

Chiude la maratona, alle ore 22.45, un documentario che spiega L’enigma quantistico di Einstein.

