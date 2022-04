“È Così” nuovo inedito di Luca barbarossa e Extraliscio

Da venerdì 29 aprile sarà in radio e disponibile in digitale il singolo inedito “È COSÌ” di LUCA BARBAROSSA e EXTRALISCIO, scritto da LUCA BARBAROSSA e finalizzato negli arrangiamenti da MIRCO MARIANI dentro il suo leggendario laboratorio musicale “Labotron”.

Un brano sorprendente che unisce uno dei più celebri cantautori italiani – con 11 album all’attivo, vincitore del Festival di Sanremo nel 1992 con “Portami a ballare”, conduttore radiofonico e scrittore – con la band romagnola che coniuga lo spirito della tradizione popolare e quello più avanguardistico e colto.

Il brano sarà contenuto nel nuovo album degli Extraliscio “ROMANTIC ROBOT” (Betty Wrong Edizioni Musicali), in uscita il 6 maggio. È attivo il pre order https://extraliscio.lnk.to/RomanticRobot.

Un progetto discografico sempre più extra e innovativo, pensato e guidato da Mirco Mariani dentro il “Labotron”, con ospiti speciali e un’orchestra sinfonica diretta da un robot. Canzoni provenienti da mondi diversi, arrangiate per orchestra del Maestro ROBERTO MOLINELLI e marchiate Extraliscio dall’esperienza tecnica e dalla passione per la musica che accompagnano Mariani da anni di carriera.

“È così” verrà presentato per la prima volta live da Luca Barbarossa e Extraliscio al CONCERTONE del PRIMO MAGGIO di ROMA! L’evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano, trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio2 e RaiPlay (dove sarà disponibile anche on demand).

Gli Extraliscio sono la band capitanata dallo scienziato pazzo dei suoni Mirco Mariani, insieme al clarinettista Moreno Conficconi (“il Biondo”), fiancheggiata da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali.

Il suono degli Extraliscio ha incantato il pubblico fino a superare i confini italiani, incrociando tradizione e avanguardia. Ora Mirco Mariani, accompagnato dalla star del liscio Moreno il Biondo, è pronto a far sentire il nuovo album, rigorosamente da ascoltare a testa in giù.

www.extraliscio.it – www.instagram.com/extraliscio/?hl=it

www.facebook.com/Extraliscio – www.youtube.com/channel/UCjr2oAvSQ15OhiVi-dyyYZQ

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia