Assurdité: “1000 Parole”, il suo nuovo singolo

Dopo due anni, venerdì 27 maggio, sarà la voce di ASSURDITÉ a infrangere il silenzio del palco del MI AMI. In attesa di questo evento, l’artista torna oggi con il suo nuovo singolo “1000 parole” (under exclusive license to Believe Artist Services), una traccia ispirata alle giornate in cui è difficile farsi comprendere, non a caso la canzone inizia con “Mi stai ascoltando?”.

Il brano descrive esattamente quella situazione in cui per farti capire, non servono tante parole, ma ne bastano poche, anche una ma che sia quella giusta. “1000 parole”, prodotta da Giordano Colombo, è disponibile da oggi, venerdì 22 aprile, in streaming e in digital download al seguente link: https://bfan.link/1000-parole.

“Per farci capire, basta un orecchio attento che abbia voglia di ascoltare – spiega Assurditè – È importante esprimersi, essere compresi e utilizzare parole che ci rappresentino davvero. Sembra strano ma da cantautrice ho voluto dedicare una canzone alla ‘parola’ e onorare il suo grandissimo potere. A volte basta leggere su un muro una bella frase per cambiare l’umore di un’intera giornata”.

Su com’è nato il singolo l’artista racconta: “Mi trovavo sul lago di Como quando ho scritto questa canzone, mi sono portata dietro la tastiera e in un pomeriggio avevo già la prima strofa e il ritornello. Poi è stata sviluppata con le idee di Gionni Mellow e infine finalizzata in studio con Giordano Colombo, che ha saputo coglierne appieno l’essenza”.

Assurditè ha deciso di dare un assaggio ai fan pubblicando una performance live registrata del suo ultimo singolo “Vorrei Che Fosse Odio” (https://bfan.link/Assurdite-vorreichefosseodio; under exclusive license to Believe Artist Services), prodotto da Giordano Colombo e Bravo, Bravissimo. La clip – www.youtube.com/watch?v=svi5Yt9BqS0 diretta da Fabio Romanò nell’Auditoria Recording Studio – mostra tutta l’eleganza dell’artista, che riesce a catturare completamente l’attenzione dello spettatore e a conquistarlo, in una sequenza di immagini piano e voce.

“Vorrei Che Fosse Odio” arriva dopo il suo singolo “Pubblicità” (https://bfan.link/pubblicita; under exclusive license to Believe Artist Services), prodotto da Bravo, Bravissimo. Assurditè è autrice di musica e testi delle sue canzoni, che navigano nel mare dell’Indie Pop influenzato dalle onde dell’R&B.

