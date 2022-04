Debutto di “Stabat Pater” al Campo Teatrale Milano

Compagnia Alma Rosé e Compagnia Sanpapié presentano

Stabat Pater viaggio tra padri combattenti

19-24 aprile @ Campo Teatrale Milano

PRIMA NAZIONALE

Alma Rosé e Sanpapié presentano uno spettacolo in cui parola, movimento e musica accompagnano il pubblico nel mondo della disabilità attraverso il racconto di padri che ogni giorno si confrontano con le esistenze fragili dei loro figli.

Testimonianze raccolte dagli autori in lunghi mesi di lavoro, confronto e collaborazione con associazioni del territorio che si occupano di disabilità.

È una notte come tante, la notte di un padre che ha un figlio che non parla, non cammina, non gioca come tutti gli altri ragazzi. Questa notte ci penserà lui ad accudirlo.

Tra confessioni fatte di rabbia e di amore, di smarrimento e di forza, un padre racconta la sua vita accanto al figlio disabile, a casa, per strada, in ufficio, nel mondo di tutti i giorni.

Prendendo in prestito il titolo allo Stabat Mater di Jacopone da Todi, lo spettacolo mette a nudo il dolore di un padre che vive la difficile quotidianità insieme al figlio, fatta di cure e di attenzioni ma anche di ricerca di una dimensione in cui possano incontrarsi.

Un padre, interpretato dall’attore Manuel Ferreira, e un figlio, il danzatore Gioele Cosentino, corpo narrante senza voce, agiscono, indifesi entrambi, legati da un rapporto indissolubile.

INFORMAZIONI

Dal 19 al 24 Aprile 2022

martedì e venerdì: ore 20:30

mercoledì, giovedì e sabato: ore 21

domenica: ore 18:30

Biglietti

intero: 20 euro – ridotto on-line: € 15 anzichè € 20

19 aprile biglietto unico € 10

Info e prenotazioni

Presso gli uffici in via Casoretto, 41/a

Dal lunedì al venerdì 15.00 -19.00

Sabato 10.00 – 18.00 / Domenica 10.00 – 18.00

Presso la biglietteria del teatro in via Cambiasi, 10

Solo nei giorni di spettacolo, da mezz’ora prima dell’inizio della replica.

INGRESSO via Cambiasi, 10 (MM2 Udine / Linee bus 55-62)

Mascherine e greenpass obbligatori come previsti dalle normative anti Covid.

www.campoteatrale.it

