In attesa dell’uscita al cinema del film evento “Tutankhamon. L’ultima mostra”

il 28 aprile in live première sui social e sulla piattaforma Nexo+

Il mistero, le maledizioni e le credenze che perdurano e si tramandano nel tempo. Sono questi gli elementi che, nel corso dei secoli, hanno reso quello dell’Egitto uno dei temi più dibattuti, amati, raccontati di sempre.

Ora, a interrogarsi sulla forza dirompente dell’Egitto e del suo più celebre faraone, saranno gli studenti di Scuola Holden, invitati a incontrare Manuel Agnelli, voce narrante del film TUTANKHAMON. L’ULTIMA MOSTRA, in uscita nelle sale dal 9 all’11 maggio.

Registrato nel General Store di Scuola Holden, l’evento, intitolato IL MISTERO NON MUORE MAI: TUTANKHAMON E ALTRE STORIE, sarà trasmesso giovedì 28 aprile alle ore 19 in live première sulla piattaforma in streaming Nexo+ e sui canali facebook di Scuola Holden, Nexo Digital e Laboratoriorosso, oltre che su quelli dei vari partner del progetto della Grande Arte al Cinema (cioè sui social di MYmovies.it, Arte.it, Artribune, Exibart, Finestre sull’arte e nella sezione Video del sito di Sky Arte).

Protagonisti dell’appuntamento con Manuel Agnelli gli studenti del Master Original e del percorso universitario Academy di Scuola Holden, selezionati tra tutti coloro che, quando si trovano davanti al mistero, a storie oscure e incomplete e al baratro del non conosciuto, sentono quel brivido che non può che tradursi in arte.

Ad accompagnarli nell’attrazione verso l’ignoto che ci spinge a essere creativi, tra le leggende metropolitane più dibattute e il fascino dei misteri più inspiegabili e delle paure più primitive, ci sarà lo scrittore Alessandro Mari.

Tutankhamon è stato un faraone minore, morto giovane e sepolto in una tomba di fortuna – niente a che vedere con le tombe dei suoi colleghi nella Valle dei Re, a Luxor. Eppure, nel 1922 quella piccola tomba viene riaperta e il nome di Tutankhamon inizia a circolare di bocca in bocca in tutto il mondo occidentale, protagonista di un’oscura maledizione.

Da faraone meno noto, Tutankhamon diventa una vera rockstar. L’incontro con Agnelli sarà un eccitante appuntamento introduttivo in vista dell’uscita al cinema solo il 9, 10, 11 maggio del docu-film TUTANKHAMON. L’ULTIMA MOSTRA, diretto da Ernesto Pagano e prodotto da Laboratoriorosso e Nexo Digital nell’ambito del progetto della Grande Arte al Cinema.

Gli spettatori cinematografici avranno un’opportunità straordinaria: incontrare il faraone, rivivendo quei momenti unici e seguendo in esclusiva lo spostamento di 150 oggetti del tesoro di Tutankhamon per la più grande mostra internazionale mai dedicata al Golden Boy che il fotografo Sandro Vannini ha seguito in esclusiva mondiale: l’ultima mostra in assoluto dedicata al tesoro perché, per volere del governo egiziano, ora questo patrimonio immenso diverrà inamovibile e potrà essere visitato solo nella sua sede del Cairo.

La Grande Arte al Cinema è un progetto originale ed esclusivo di Nexo Digital.

Per il 2022 la Grande Arte al Cinema è distribuita in esclusiva per l’Italia da Nexo Digital con i media partner Radio Capital, Sky Arte, MYmovies.it e in collaborazione con Abbonamento Musei.

