Il vincitore di X Factor 2021 BALTIMORA annuncia il sold out della data milanese del BALTIMORA LIVE TOUR 2022, domenica 15 maggio alla Santeria Toscana 31. Milano è l’ultimo di tre appuntamenti prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, che prima passeranno da Roma (Largo Venue, martedì 10 maggio) e Senigallia (AN) (Mamamia, venerdì 13 maggio).

Edoardo Spinsante, in arte BALTIMORA, nato nel 2001, nasce e cresce ad Ancona, prima di trasferirsi a Milano per dedicarsi agli studi di Produzione Audio e alla sua musica. Edoardo scrive, arrangia e produce i suoi brani da anni ma li ha sempre tenuti per sé fino a quando entra in contatto con Pezzi Dischi.

Grazie a loro decide di mettersi in gioco e iniziare il percorso davanti ai 4 giudici della quindicesima edizione di X Factor, dove, oltre alle cover, ha presentato i due inediti “Altro” e “Baltimora”, che sono diventati i singoli che lo hanno portato alla vittoria al forum di Assago. A marzo di quest’anno esce il suo EP d’esordio “Marecittà” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), anticipato dal singolo “Colore”.

CALENDARIO DATE:

Martedì 10 Maggio 2022 | ROMA @ Largo Venue

Venerdì 13 Maggio 2022 | SENIGALLIA (AN) @ Mamamia

Domenica 15 Maggio 2022 | MILANO @ Santeria Toscana 31 – SOLD OUT

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia