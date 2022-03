In attesa del tour mondiale che vedrà ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI protagonista sui palchi di tutto il mondo, è attualmente in radio il nuovo singolo “FIORE DI MAGGIO”, grandissimo successo di Fabio Concato che Zucchero ha deciso di reinterpretare e inserire nel suo ultimo disco “DISCOVER” (Polydor/Universal Music).

Da oggi è online anche il video del brano, girato da Gaetano Morbioli per Run Production, visibile a questo link: https://youtu.be/pBIbg6p_UXE

«Fiore di maggio ha una grandissima melodia, un testo poetico e molto romantico, è una bellissima canzone, che ha avuto un gradissimo successo, e che ho deciso di riproporre – dichiara Zucchero – proprio per mantenere alto e vivo il ricordo di questo emozionante brano di Fabio Concato».

Composto da reinterpretazioni totalmente inedite e mai pubblicate, “DISCOVER” è un album in cui Zucchero ha spogliato e rivestito, nel suo stile, iconiche canzoni del panorama musicale italiano e internazionale, unendo le sue due anime musicali: la miglior tradizione melodica italiana e le più profonde radici afroamericane.

I brani di “DISCOVER” e i più grandi successi di Zucchero verranno presentati live in Italia all’ARENA DI VERONA con i suoi 14 show previsti nei mesi di aprile e maggio, date italiane del World Wild Tour 2022. Inoltre, Zucchero sarà anche protagonista dell’importante show-evento con ERIC CLAPTON previsto il 29 maggio al Waldbühne di Berlino.

Queste le 14 date previste all’Arena di Verona:

25 aprile 2022 – Arena di Verona (recupero data 24 settembre 2020 e 25 aprile 2021)

26 aprile 2022 – Arena di Verona (recupero data 25 settembre 2020 e 27 aprile 2021)

27 aprile 2022 – Arena di Verona (recupero data 26 settembre 2020 e 28 aprile 2021)

29 aprile 2022 – Arena di Verona (recupero data 22 settembre 2020 e 23 aprile 2021)

30 aprile 2022 – Arena di Verona (recupero data 23 settembre 2020 e 24 aprile 2021)

1 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 1 ottobre 2020 e 2 maggio 2021)

2 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 2 ottobre 2020 e 4 maggio 2021)

4 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 3 ottobre 2020 e 5 maggio 2021)

5 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 4 ottobre 2020 e 6 maggio 2021)

6 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 6 ottobre 2020 e 7 maggio 2021)

7 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 7 ottobre 2020 e 8 maggio 2021)

8 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 30 settembre 2020 e 1 maggio 2021)

10 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 27 settembre 2020 e 29 aprile 2021)

11 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 29 settembre 2020 e 30 aprile 2021)

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti.

Per informazioni sui biglietti consultare www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.

“DISCOVER” nella versione standard è disponibile in formato CD, DOPPIO LP e in DIGITALE, e in esclusiva sul sito di Universal Music e solo in formato fisico è disponibile anche la versione box contenente 1 CD, con i 13 brani della versione standard + 5 tracce bonus, 1 DOPPIO LP colore bianco e 1 speciale VINILE 10” di colore azzurro contenente le 5 tracce bonus.

Importanti nel disco le collaborazioni con BONO in “Canta la Vita” (versione italiana con il testo a firma di Zucchero della canzone di Bono “Let your love be known”), con ELISA in “Luce (Tramonti a nord est)”, canzone del 2001 scritta insieme all’artista, e con MAHMOOD in “Natural blues”, versione di Moby del brano “Trouble so hard” di Vera Hall. Intenso ed emozionante è il brano “Ho visto Nina volare”, con il cameo “virtuale” di FABRIZIO DE ANDRÉ.

www.zucchero.it

