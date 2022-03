Arte negli Spazi Temporanei: Fondazione Rusconi, Bologna

Martedì 22 marzo alle ore 11.00, negli spazi di proprietà della Fondazione Rusconi in via Petroni 22/A a Bologna, il Presidente di Fondazione Rusconi, Ivano Ruscelli, presenterà alla stampa il progetto “Arte negli Spazi Temporanei”, un’iniziativa che prevede di destinare temporaneamente e gratuitamente immobili sfitti e improduttivi a sedi per mostre di arte contemporanea, eventi culturali o progetti speciali.

Da marzo a luglio l’immobile di proprietà della Fondazione Rusconi in via Giuseppe Petroni 22/A Bologna diventerà una sede espositiva temporanea per mostre ed iniziative culturali.

Gli spazi saranno affidati gratuitamente ad artisti, curatori e associazioni che svolgano un’attività in linea con la missione e lo statuto della Fondazione, in un’ottica di riqualificazione urbana del quartiere, in particolare della zona universitaria.

Durante la conferenza stampa verrà presentato il programma completo degli eventi.

Interverranno:

– Ivano Ruscelli, Presidente Fondazione Rusconi

– I rappresentanti delle realtà culturali a cui sarà affidata la gestione temporanea degli spazi (Hamelin, M.T.N. Museo Temporaneo Navile, Accademia di Belle Arti di Bologna, Art Motel) che presenteranno brevemente il loro progetto

