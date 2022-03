Da venerdì 8 aprile presso il Salone 14, allo yellowsquare di Milano, torna con il primo di tre appuntamenti primaverili il TiLov Show, il talk show scitto e condotto da Federica Minia e che da dieci anni ha l’obiettivo di veicolare un’educazione sessuale sana, inclusiva e divertente, parlando di amore e sesso in totale libertà. Novità delle prossime tre puntate la partecipazione di un super ospite misterioso, la cui identità verrà svelata nelle prossime settimane e che arricchirà lo show con competenza e simpatia.

Ecco i prossimi appuntamenti di TiLov Show

8 aprile 2022 – Salone 14 – Milano

6 maggio 2022 – Salone 14 – Milano

Giugno 2022 – TBA – Milano

Federica Minia commenta: “Il TiLov show e’ uno spazio sicuro e inclusivo in cui sentirsi bene parlando di sesso. È una figata ritrovarsi a condividere esperienze, confrontarsi sulla sessualità con medici esperti e divertirsi con i comici. Raccontiamo il sesso da ogni punto di vista. Ogni puntata ha un tema su cui ci si confronta, si gioca e si impara. Il TiLov Show è un’esperienza a 360° da vivere insieme a medici, ospiti tematici, il pubblico e dal 2022 insieme a noi ci sarà un ospite speciale… che di sesso ne sa eccome! TiLov Show l’importante e’ venire… al live!”

Ogni puntata di TiLov show ospiterà esperti e medici, che metteranno la loro conoscenza a disposizione del pubblico presente ed attivo, a sua volta protagonista dello spettacolo, in un’ottica di divertimento ed inclusione totale in un ambiente libero nel quale chiedere consigli e condividere esperienze ed emozioni della sfera sessuale. Ad affiancare gli esperti interverranno ospiti del mondo della comicità per rendere tutto più esilarante, musicisti e performers artistici a scandire ogni momento della serata. In più regali e sex toys per i presenti, in collaborazione con YOROKOBY sexy shop. In loco possibilità di provare un’experience culinaria audace con Mr. Dick pasticceria erotica.

Federica Minia

Speaker, conduttrice, autrice e reporter classe 1988. Dopo aver conseguito il diploma in canto jazz e in musical, parallelamente agli studi universitari in lingue, inizia la sua carriera in radio nel 2008 a Palermo, sua città natale. Continua la sua crescita professionale in ambito radio televisivo e firma il suo primo contratto per la tv nazionale nel 2010 presentando un programma di intrattenimento su rai2 in seconda serata prodotto dalla Lunella production.

Autrice di un format sull’amore e sul sesso il “Tilov” lo porta in scena per anni tra Palermo e Roma. Conduce negli anni ogni tipo di evento e manifestazione di risonanza nella sua città e regione natale. Nel 2014 si trasferisce a Milano e firma un contratto con Rai1 in qualità di conduttrice web del programma con Raffaella Carrà “forte forte forte”. Ama la comicità e sale sul palco di “Zelig lab” prima e poi su quello di “eccezionale veramente” su La7 come aspirante comica. Nel frattempo incrementa il lavoro da speakere presta la sua voce per pubblicità su circuiti nazionali; collabora con Mediaset come voce di alcuni servizi del programma “Le iene” su Italia uno, “scherzi a parte”; pubblicità e annunci.

Nel 2015 diventa la voce ufficiale delle comunicazioni della metro M5 di Milano, ascoltabile ancora oggi. Nel 2018 inizia una collaborazione con la testata giornalistica on line “il giorno.it” realizzando video interviste agli artisti del settore musicale italiano e internazionale. Parallelamente stringe un contratto con la società finanziaria “Marketinsight” e conduce un telegiornale finanziario sui loro canali, il contratto è ancora in essere. Terminata la collaborazione con “il giorno” durata due anni, inizia collaborazioni con “onstage magazine” e con il gruppo editoriale “City news” , “il giornale.it” in qualità di speaker e inviata.

Dal 2020 Federica collabora assiduamente con “Sàga production”, casa di produzione che realizza audiolibri in tutte le lingue e in tutto il mondo. Federica è la voce di audiolibri erotici, polizieschi, thriller e rosa… insomma da voce a tutto ciò che può avere voce. Ama far sentire la sua voce per diffondere messaggi positivi e il suo TiLov Show rispecchia la curiosità, il rispetto e la consapevolezza di una giovane donna che crede in ciò che fa e le piace, tentando di andare oltre ogni limite imposto dall’esterno.

