“Sport e cittadinanza sportiva” evento speciale online

Per celebrare la Giornata Internazionale dello Sport, Deascuola in collaborazione con Sport e Salute – Scuola dello Sport e Cnr organizza una lezione speciale per le classi aperta a tutti: SPORT E CITTADINANZA SPORTIVA, mercoledì 6 aprile ore 11.00

Presenti i campioni olimpici italiani: Fausto Desalu, Stefania Constantini e Amos Mosaner, Sara Cardin

Deascuola, Ente Formatore accreditato dal Ministero dell’Istruzione e tra i principali operatori di editoria scolastica in Italia organizza, in collaborazione con Sport e Salute – Scuola dello Sport e Cnr, l’evento speciale online gratuito e aperto a tutti dal titolo “Sport e cittadinanza sportiva”, mercoledì 6 aprile alle ore 11.00.

Atlete e atleti, campioni mondiali olimpici entreranno nelle classi per celebrare insieme ai ragazzi la Giornata Internazionale dello Sport, proclamata dall’assemblea Generale dell’ONU nel 2013, per riconoscere il contributo positivo che lo sport ha nella realizzazione dello sviluppo sostenibile e sull’avanzamento dei diritti umani.

La “lezione speciale” per le classi, ma fruibile da tutti sul canale Youtube dell’editore Deascuola (https://www.youtube.com/user/DeAgostiniScuola), rientra nel festival La Scuola è, giunto alla seconda edizione con 33 eventi online gratuiti (dall’8 marzo al 22 aprile) rivolti all’intera comunità scolastica per riflettere su nuove metodologie di apprendimento per un futuro più sostenibile.

Lo sport è il miglior strumento per garantire inclusione, pari opportunità, abbattere i pregiudizi e le disuguaglianze. Il linguaggio sportivo è universale, supera confini, lingue, religioni e ideologie, permette di unire le persone, favorendo il dialogo e l’accoglienza.

Oltre a queste caratteristiche la pratica sportiva allena le capacità di concentrazione, la motivazione, la possibilità di fallire e rialzarsi, di superare momenti di difficoltà personali e professionali.

Tutto ciò contribuisce alla formazione di cittadine e cittadini responsabili che siano in grado di saper affrontare con consapevolezza le sfide del futuro. Non da ultimo, lo sport stimola a un sano superamento di sé stessi e dei propri limiti, allena lo spirito di sacrificio e, se ben praticato, favorisce la lealtà nei rapporti interpersonali e l’amicizia.

Il programma e tutti gli appuntamenti del Festival “La scuola è” sono consultabili e fruibili su festival.deascuola.it.

Per iscriversi all’evento Sport e cittadinanza sportiva:

https://festival.deascuola.it/evento/sport-e-cittadinanza-sportiva-linguaggio-universale-vittoria-per-tutti/

