“Che farai? Dove andrai?

Ma “chi sei?” non te lo chiedono quasi mai

Ho cercato soluzioni nella geografia

Per scappare da una rotta che non sento mia”

È online, sul canale YouTube di Nicole Bullet, il videoclip del suo ultimo singolo “Quasi Mai”. Il brano, distribuito da Artist First, ha segnato il passaggio della cantautrice dal mercato internazionale a quello italiano, sotto la guida dell’etichetta Petricore.

“Quasi Mai” è un singolo autobiografico, che racconta l’incertezza di una generazione disillusa, cresciuta tra due secoli, in un mondo che ci vuole perfetti ed impeccabili a qualsiasi costo, anche quello di sacrificare i propri sogni e la propria salute mentale.

I temi della felicità e della realizzazione personale sono al centro del testo e del video di “Quasi mai”. Il giudizio della società è sempre in agguato, pronto a ferire chi intraprende un percorso di vita non convenzionale. “Devi fare l’università” per avere una prospettiva lavorativa, più che per seguire le tue passioni.

Nicole Bullet ci ricorda l’importanza di non ricercare all’esterno ciò che solo guardando dentro noi stessi possiamo trovare, attraverso un brano synth pop dal respiro internazionale, scritto in collaborazione con Rene Maierhofer, prodotto da Matteo Brioschi e mixato da Thomas Calvi negli studi Petricore. “Quasi Mai” rappresenta un’anticipazione di un anno ricco di novità per l’artista, già a lavoro per perfezionare il suo disco d’esordio.

