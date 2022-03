“Ora più che mai, la solidarietà è l’unica risposta possibile”

Ricostruire, rinascere: l’appello del Comitato Testamento Solidale

In Italia e nel mondo si moltiplicano gli esempi di chi decide di destinare una parte della propria eredità a una causa sociale: un modo per lasciare traccia di sé attraverso i propri valori, anche dopo la morte.

In un’epoca storica caratterizzata da violenze e paura, ricorda il Comitato, l’altruismo rimane un formidabile strumento a disposizione di tutti per continuare a parlare di rinascita, futuro e speranza e per rispondere ai bisogni di chi soffre. Intanto in Italia il fenomeno del testamento solidale continua a crescere.

Nonna Pierina è scomparsa all’età di 98 anni lasciando 10mila euro per la Pubblica Assistenza di Vetto e Castelnovo Monti, nel Reggiano, chiedendo che siano utilizzati per migliorare i servizi nel paese in cui ha trascorso la sua vita.

Il signor Vincenzo, avvocato ben noto nella sua Rovigo, nel testamento ha deciso di devolvere 4 milioni di euro all’Accademia dei Concordi, il centro culturale della città sede della biblioteca, e 3 quote da circa 120mila euro all’Associazione culturale Minelliana, casa editrice specializzata sulla storia, l’arte e le tradizioni del Polesine.

La signora Rosalma ha invece scelto il canile di Busto Arsizio per donare post mortem la somma di 50mila euro, per migliorare le strutture di accoglienza e cura dei cani abbandonati.

Infine i coniugi di Treviglio, che hanno lasciato in eredità al loro Comune il patrimonio risparmiato, per realizzare progetti di solidarietà e aiuto a favore dei disabili, dopo una vita dedicata alla loro cura. Sono alcune tra le più recenti storie di generosità espressa attraverso un lascito testamentario, fatti di “gente comune” che ha scelto di lasciar traccia di sé, della propria visione della vita e del mondo, anche dopo la morte.

In un’epoca come quella che stiamo vivendo, segnata prima da una pandemia, poi da una spirale bellica che sta modificando il volto dell’Europa e del Mondo, il Comitato Testamento Solidale torna a ricordare come ogni giorno, attraverso piccoli e grandi gesti, sia ancora più necessario lavorare per garantire una vita più dignitosa agli uomini e all’ambiente, attraverso azioni ispirate ai principi di solidarietà, altruismo, bene comune, per continuare ostinatamente a parlare di rinascita anche in tempi di morte, di ricostruzione in tempi di violenze.

Maggiori informazioni su www.testamentosolidale.org, dove è possibile scaricare gratuitamente anche la Guida ai Lasciti Solidali.

