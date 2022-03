Matilde Vigna in: “Una riga nera al piano di sopra”

Teatro Tempio – Viale Caduti in Guerra, 192 – Modena

dal 29 marzo al 10 aprile 2022

da martedì a venerdì ore 20.30

sabato ore 19.00

domenica ore 16.00

Una riga nera al piano di sopra

(monologo per alluvioni al contrario)

di e con Matilde Vigna

aiuto alla regia Anna Zanetti

dramaturg Greta Cappelletti

progetto sonoro Alessio Foglia

costumi Lucia Menegazzo

disegno luci Alice Colla

produzione ERT/ Teatro Nazionale

durata 1 ora

Dopo il debutto al Teatro delle Moline di Bologna, Una riga nera al piano sopra (monologo per alluvioni al contrario) di e con Matilde Vigna va in scena al Teatro Tempio di Modena dal 29 marzo al 10 aprile (da martedì a venerdì ore 20.30, sabato 19.00 e domenica 16.00) nel cartellone di ERT / Teatro Nazionale.

Lo spettacolo, prodotto da ERT, segna il debutto alla regia e alla drammaturgia di Matilde Vigna.

Domenica 8 maggio alle ore 22.30 lo spettacolo Una riga nera al piano di sopra andrà in onda su Rai Radio3 nell’ambito di Presente/Futuro. Nuove scritture per la scena italiana. Una rassegna dedicata alla nuova drammaturgia, che vede coinvolte con alcune tra le più importanti istituzioni teatrali.

Una riga nera al piano di sopra mette in scena una riflessione sulla perdita, sul possesso, su quello che resta.

La storia dell’alluvione del Polesine del 1951 abbraccia la storia di una donna adulta, che tra separazioni, cambiamenti, traslochi, mutui, ci racconta di un’alluvione al contrario, piena di case, oggetti, possibilità di scelta.

Un monologo sullo sradicamento volontario e involontario, sugli eventi che ci cambiano la vita, sulle persone che ci vengono in soccorso.

Informazioni e prenotazioni:

Prezzi dei biglietti € 15 / 6

Biglietteria Teatro Storchi – Largo Garibaldi 15, Modena

Orari apertura al pubblico: da martedì a sabato dalle 10.00 alle 14.00; martedì e sabato anche dalle 16.30 alle 19.00

biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it

Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00

Fino al 31 marzo 2022, come definito nel DL del 24/12/2021 n.221, l’ingresso a teatro per assistere agli spettacoli è consentito solo con mascherina FFP2 e con green pass rafforzato. Per i minori di 12 anni non è previsto l’obbligo del green pass.

È possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico: acquistando biglietti on-line o telefonicamente si riceverà una conferma via mail che potrà essere utilizzata per entrare in sala senza necessità di passare dalla biglietteria.

www.emiliaromagnateatro.com

Per altre notizie relative al tema Teatri Dietro la Notizia