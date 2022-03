Da giovedì 7 a domenica 10 aprile 2022 – Teatro Oscar Desidera

DI LUPI, SCIMMIE, UOMINI E ALTRI ANIMALI

A Milano una “personale” sul teatro di Luigi D’Elia e Francesco Niccolini

Quattro spettacoli in quattro giorni, da giovedì 7 a domenica 10 aprile al Teatro Oscar: un’occasione unica per scoprire e approfondire la poetica dell’attore, autore e scenografo Luigi D’Elia e del drammaturgo e regista Francesco Niccolini, coppia artistica da più di dieci anni con all’attivo oltre mille repliche e tournée fino a Santiago del Cile.

Hanno portato sulla scena la stagione d’oro di Jack London, l’amore senza paura di Don Milani, naufragi, foreste e storie selvagge. Soprattutto storie selvagge.

Si parte giovedì 7 Aprile alle ore 20.30 con Tarzan, ragazzo selvaggio, produzione Teatri di Bari e INTI con il sostegno di Giallo Mare Minimal Teatro Empoli, storia un bambino rimasto orfano nella foresta del Congo e cresciuto volando da un albero all’altro come le scimmie.

Si continua venerdì 8 aprile alle ore 20.30 con Cammelli a Barbiana, una produzione Thalassia – Teatri Abitati con la collaborazione della Fondazione Don Lorenzo Milani e del festival Montagne Racconta, storia di un ragazzo ricco, sorridente e pure bello, in lotta con la scuola e la sua famiglia che, sotto le bombe del ’43, lascia la sua comoda vita per farsi prete, senza immaginare che da lì a una decina d’anni sarà esiliato in mezzo ai boschi dell’Appennino toscano.

Da non perdere sabato 9 aprile alle ore 20.30 Non abbiate paura, Grand Hotel Albania, un racconto per non dimenticare quello che accadde nel marzo 1991 quando, nell’arco di tre giorni, ventimila cittadini albanesi in fuga dal loro paese, affamati, in cerca di libertà e di una vita nuova sbarcarono a Brindisi.

Questa immersione nel teatro di D’Elia/Niccolini si chiude domenica 10 aprile alle ore 16.30 con Zanna bianca, di Niccolini, liberamente ispirato da ai romanzi e alla vita avventurosa di Jack London.

Francesco Niccolini. Pubblica per Mondadori, Einaudi, BeccoGiallo, Carthusia e CuePress.

http://www.francesconiccolini.it/

Luigi D’Elia. https://www.luigidelia.it/

INFORMAZIONI

deSidera Teatro Oscar

Via Lattanzio 58/A, Milano

www.oscar-desidera.it

info@oscar-desidera.it – 334 8541004

BIGLIETTERIA

biglietteria@oscar-desidera.it

Abbonamento speciale Luigi D’Elia

4 spettacoli 60 euro

Biglietto intero 18 euro

Biglietto ridotto 15/10 euro

BIGLIETTERIA ONLINE: Vivaticket.it

BIGLIETTERIA DEL TEATRO: apre da 1 ora prima l’inizio dello spettacolo

