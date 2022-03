Disney pubblica un nuovo album di canzoni classiche Disney in stile low-fi chill: “Lofi Minnie: Focus”.

Disponibile su tutte le piattaforme streaming, la versione digitale presenta i classici brani Disney reinventati nello stile del genere reso popolare nell’ultimo decennio da alcuni degli artisti più famosi del mondo low-fi.

Questo particolare genere musicale, che attinge da hip-hop, musica house e jazz, è caratterizzato dal tempo di 70-90 battiti al minuto che ricorda la frequenza cardiaca umana ed è spesso utilizzato per rilassarsi o dare spazio alla propria creatività.

Il nuovo album delle canzoni Disney preferite di Minnie, celebra successi iconici come “Hakuna Matata” de Il Re Leone, “Into The Unknown” di Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, “A Whole New World” di Aladdin e altri ancora, rivisitati in una chiave completamente nuova: i ritmi Disney perfetti per studiare, creare o rilassarsi.

Le canzoni sono state reinventate da alcuni dei più grandi nomi low-fi di tutto il mondo, tra cui Purrple Cat, Epona e Eevee, che insieme vantano oltre 12 milioni di ascoltatori al mese su Spotify e YouTube.

A proposito dell’abbinamento della musica di Minnie con il genere low-fi dell’album, Nicole Morse, Vice President of Brand and Franchise Marketing di Disney EMEA ha dichiarato:

«Disney e Minnie sono un abbinamento naturale con il genere low-fi, in particolare con gli interessi di Minnie per la creatività, la musica e il benessere. Minnie è una delle icone Disney più celebri a livello mondiale; quindi, chi potrebbe rappresentare meglio di lei un album colmo di successi Disney? Non vediamo l’ora di dare agli ascoltatori la possibilità di sbirciare nel mondo di Minnie e farsi accompagnare da lei nelle loro attività quotidiane».

«Ciò che ci ha attratto del low-fi è la capacità di re-immaginare le nostre canzoni in un modo completamente nuovo, che combina i benefici rilassanti con la meraviglia e la nostalgia che Disney ha da offrire. Low-fi e Disney sono entrambe un’ottima fonte di comfort: un abbinamento perfetto».

L’hip-hop low fi è diventato uno dei generi maggiormente in crescita su Spotify, molto amato dal pubblico di età compresa tra 10 e 35 anni, in tutto il mondo. YouTube, che ha ospitato il genere musicale agli inizi, è popolare tra i fan del low-fi come luogo in cui godersi loop di animazioni con paesaggi pittoreschi, mentre si ascolta la musica.

Tracklist:

1. “Hakuna Matata” (The Lion King) – Purrple Cat  Il Re Leone/ “Hakuna Matata”

2. “How Far I’ll Go” (Moana) – Philanthrope  Oceania/ “Oltre l’orizzonte”

3. “Go the Distance” (Hercules) – mommy  Hercules/ “Posso Farcela”

4. “Into the Unknown” (Frozen 2) – Hippo Dreams  Frozen 2– Il Segreto di Arendelle / “Nell’ignoto”

5. “A Whole New World” (Aladdin) – eevee  Aladdin / “Il Mondo è mio”

6. “Un Poco Loco (Coco)” – Krynoze  Coco/ “Che loco che mi sento!”

7. “Almost There (The Princess and the Frog)” – Otesla  La Principessa e il Ranocchio/ “A un passo dai miei sogni”

8. “I Just Can’t Wait to be King (The Lion King)” – Epona  Il Re Leone / “Voglio diventare presto un re”

9. “You’ve Got a Friend in Me (Toy Story)” – Jazzinuf  Toy Story/ “Hai un amico in me”

10. “Under the Sea (The Little Mermaid)” – Kupla Dreams  La Sirenetta/ “In Fondo al Mar”

https://www.universalmusic.it

