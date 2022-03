La pianista Yuja Wang si rammarica di aver dovuto cancellare a causa di circostanze impreviste alcune date della sua tournée europea, tra cui il concerto di sabato 30 aprile al Teatro alla Scala.

Yuja Wang è estremamente dispiaciuta di non poter suonare per il pubblico scaligero e non vede l’ora di tornare nel prossimo futuro.

Il Teatro alla Scala ringrazia Katia e Marielle Labèque che presenteranno pagine di Claude Debussy, Franz Schubert e una trascrizione di brani dall’opera Les Enfants Terribles di Philip Glass.

Sabato 30 aprile 2022 ore 20

Teatro alla Scala

Grandi Pianisti alla Scala

Katia e Marielle Labèque, duo pianistico

Claude Debussy

Six épigraphes antiques

per due pianoforti

Franz Schubert

Fantasia in fa min. D 940

per pianoforte a quattro mani

Philip Glass

da Les Enfants Terribles

(arr. per due pianoforti di Michael Riesman)

Ouverture

Paul is dying

The somnambulist

She slapped me

They lived their dream

Terrible interlude

Cocoon of shawls

Lost

Are you in love, Agathe?

She took the path

Paul’s end

Prezzi: da 95 a 10 euro più prevendita

Infotel 02 72 00 37 44

www.teatroallascala.org

