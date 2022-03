Il video di “Come la vita” descrive una storia d’amore attraverso il viaggio di una lettera romantica. Lungo il tragitto il manoscritto incontra una serie di personaggi che rappresentano lo stereotipo di alcune categorie di persone: l’incarnazione del giovane artista, costretto a ripiegare su altri lavori per portare a casa il pane; l’emblema del cattivo ragazzo; la classica persona ingabbiata in una relazione tossica e, infine, lo stereotipo dell’uomo d’affari principalmente interessato ai beni materiali piuttosto che ai sentimenti.

La vita prosegue comunque…quindi non conviene prendersela, giusto? Meglio vivere con questa consapevolezza o delle riflessioni sono opportune?

“Secondo noi sì! Malgrado i piccoli e i grandi dispiaceri che possiamo incontrare nelle nostre giornate, la vita continua e il mondo non smette di girare, insomma. Dall’altro lato non si possono evitare le riflessioni sul perché di determinate cose che ci succedono, fa parte un po’ della nostra natura, del nostro essere persone che, nel bene e nel male, si relazionano e non possono o non vogliono vivere lontano dalle altre!”

Come vi siete trovati tra voi della band, musicalmente parlando?

“Il nostro, più che un incontro, è un puzzle di pezzi un po’ diversi: quando ci siamo conosciuti eravamo già tutti in una fase in cui ognuno di noi aveva definito il suo background a livello di ascolti e di esperienza con i vari generi. Così si passa tranquillamente dal pop al folk, dal rock al jazz, dal Metal al latin. La chiave sta un po’ nella capacità di sintesi ma soprattutto nel voler tendere l’orecchio a chi propone nuovi ascolti, nuove influenze”.

Una lettera scritta..che valore ha nel 2022, rispetto ad altri tipi di comunicazione più veloci e diretti (Wa, i social..)?

“La lettera per noi in un certo modo rappresenta la “fragilità” da un lato delle relazioni interpersonali, dall’altro di chi si espone in una maniera per certi versi più “romantica” rispetto ad altre. La lettera è l’attaccamento a un amore, il ritorno a qualcosa che ci ha fatto stare bene; e proprio il gesto di prendere la penna a stilo e iniziare a dare vita a tutti i pensieri e a tutte le emozioni che coviamo dentro ci ha convinti a presentarla come “medium” per raccontare una storia un po’ diversa da quelle che viviamo quotidianamente”.

Intervista a cura di Davide Falco

Fran e i Pensieri Molesti

