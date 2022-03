Estate in città e fuori porta: aprono le iscrizioni ai Centri estivi comunali rivolti agli alunni e alle alunne delle scuole primarie e secondarie di primo grado per offrire occasioni didattico-educative e spazi di socialità di qualità anche nel periodo estivo. E dal mese di aprile sarà possibile inviare le domande di iscrizione ai periodi di soggiorno estivo nelle Case vacanza del Comune.

I Centri Estivi

I Centri estivi lo scorso anno hanno coinvolto circa 4mila bambine e bambini: il Comune di Milano rilancia la proposta educativa anche per l’estate 2022, con attività che inizieranno il 13 giugno e proseguiranno fino al 22 luglio nell’arco di tre periodi, ciascuno della durata di 10 giorni (13/24 giugno, 27 giugno-8 luglio, 11/22 luglio).

La frequenza ai Centri estivi sarà dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30. Sono anche previsti i servizi di ‘pre’ (dalle 7.30 alle 8.30) e ‘post’ (dalle 16.30 alle 18.00) da richiedere contestualmente al momento dell’iscrizione.

La precedenza di iscrizione è riservata alle famiglie residenti in città, ma potranno iscriversi anche famiglie residenti al di fuori del Comune di Milano; la domanda può essere presentata per un solo periodo, per l’intera durata o per più periodi anche non consecutivi attraverso la compilazione dell’iscrizione on line a disposizione nella sezione del sito del Comune dedicata (www.comune.milano.it/estatebambini) con autenticazione tramite SPID3 o, in alternativa, utilizzando la CIE (Carta d’Identità elettronica).

Per i non residenti l’assegnazione del posto potrà avvenire a conclusione delle assegnazioni ai residenti.

“Con i Centri Estivi in città i bambini e le bambine della scuola primaria potranno sperimentare opportunità di gioco e divertimento e vivere esperienze educative in una dimensione di comunità che oggi più che mai è importante e preziosa nel recupero della socialità – sottolinea la Vicesindaco e assessora all’Istruzione Anna Scavuzzo -. I Centri, organizzati grazie alla preziosa disponibilità e collaborazione dei Dirigenti Scolastici, si svolgeranno in quaranta sedi scolastiche diffuse nei municipi. A queste proposte educative cittadine si aggiungono quelle ‘fuori porta’ con l’iniziativa ‘Fuori dal Comune’, che prevede escursioni giornaliere per attività ludico-ricreative alla scoperta del territorio, e con i soggiorni nelle Case Vacanze del Comune. Una ricca offerta di attività dentro e fuori le scuole che quest’anno è nostra intenzione proporre anche alle bambine e ai ragazzi che in queste settimane sono arrivati a Milano dall’Ucraina: sarà una importante occasione di socialità e di divertimento che vogliamo offrire nell’ottica di una accoglienza che faciliti l’integrazione, occasioni educative di grande valore in un momento così delicato”.

Le Iscrizioni

Le iscrizioni ai soggiorni vacanza apriranno nel mese di aprile, anticipate da un open day in programma sabato 9 aprile al Parco Trotter dalle 11 alle 18, durante il quale si potrà conoscere l’offerta pensata per bambine e bambine dai 6 ai 14 anni per l’estate 2022: due settimane di soggiorno nelle Case Vacanza di Ghiffa (Lago Maggiore), Vacciago (Lago d’Orta), Bardonecchia (Alta Val di Susa) e Marina di Massa per vivere un’esperienza divertente, educativa e stimolante per la crescita personale, accompagnati da personale educativo qualificato. Un piccolo assaggio estivo è già stato fatto in questo mese di marzo, quando le case vacanza di Ghiffa, Zambla e Marina di Massa hanno accolto per l’iniziativa “Scuola natura” 14 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città accompagnati da insegnanti ed educatori.

Nella stessa giornata dell’open day, si svolgerà anche il convegno nazionale ‘Out door – Porta fuori’ organizzato dalla Rete per le scuole che praticano scuola all’aperto e che avrà luogo negli spazi dell’Istituto Giacosa e che sarà aperto a dirigenti, genitori, bambini e bambine, a cui parteciperà come relatrice anche la Vicesindaco Anna Scavuzzo.

