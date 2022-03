Guesan, uno dei rapper più conosciuti e apprezzati della nuova scena urban genovese, torna con “PARALLELE” (distribuito da Believe Digital), il nuovo singolo che rappresenta per l’artista l’inizio di un nuovo ed entusiasmante percorso.

Prodotto da Zero VIcious, con la collaborazione di Kiddo, il brano – disponibile in streaming e digitale al link https://bfan.link/parallele – è la spinta che serviva a Guesan per sperimentare la sua vena pop, che, nel suo percorso in Wild Bandana, ha sempre caratterizzato la sua produzione e la sua scrittura.

Questa apertura alla contaminazione con diversi generi verrà enfatizzata nel nuovo progetto, con l’obiettivo di arrivare ad un pubblico più ampio possibile, rimanendo credibile e senza perdere di vista le proprie origini.

“Un salto dal freestyle al pop, ma sono poi così diversi? – commenta Guesan – Alla fine nel freestyle dai al pubblico quello che vuole, esattamente come molto spesso accade nella musica pop”.

Così l’artista racconta “Parallele”: “È un brano che parla della mia tendenza a mantenere le distanze ma allo stesso tempo di essere estremamente profondo nei rapporti. Nel testo dico che voglio scassinarle il cuore ma anche che le nostre vite sono parallele e non si devono toccare, scorrere una accanto all’altra, perché credo che sia giusto così, ognuno ha la sua vita anche quando decide di condividere il suo tempo con il partner, ci sono una serie di scelte che può fare solo il singolo individuo.”

