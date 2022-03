Caterina annuncia le date del tour indoor in partenza ad aprile

I concerti

08 aprile ROMA – L’Asino Che Vola

09 aprile MODENA – OFF

14 aprile CAGLIARI – Rassegna musica e storia

23 aprile MILANO – Arci Bellezza

29 aprile TORINO – sPAZIO211

30 aprile LEVICO (TN) – Forte Colle delle Benne

Tra i giovani talenti della musica italiana, dopo l’esperienza in gara a X Factor nel 2016, Caterina ha conquistato le principali playlist di Spotify (New Music Friday, Indie Italia, Scuola Indie, Best of Indie Italia 2020), superando i 3 milioni di stream sulla piattaforma con il suo omonimo album d’esordio uscito a marzo 2020.

Forte da sempre di un’intensa attività live, che l’ha portata negli anni a realizzare importanti aperture per artisti come Max Gazzè, Carmen Consoli, Irene Grandi, Cristina Donà, Simone Cristicchi e molti altri, Caterina annuncia i primi appuntamenti della primavera 2022, mentre si prepara per il suo nuovo disco di inediti in uscita quest’anno.

Un viaggio inaugurato con i primi estratti “La Promessa”, “Abitudini” e “La Vita Davanti”, singoli che hanno confermato gli importanti numeri di ascolti sulle piattaforme e il riscontro del pubblico dal vivo e che l’artista ha celebrato con una lunga estate sui palchi della penisola.

Link al videoclip “La promessa” su YouTube: https://bit.ly/CaterinaLapromessaOfficialVideo

Link al videoclip del brano “Abitudini” su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cJXwdtMYyIc

Link al video di “La vita davanti”: https://www.youtube.com/watch?v=XugJZ_QZtyQ

SOCIAL UFFICIALI CATERINA

www.facebook.com/caterinacropelliofficial

www.instagram.com/caterinacropelliofficial

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia