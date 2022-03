Un grande ritorno quello di Geppi Cucciari al Teatro di Saronno sabato 19 marzo alle ore 21.00 e domenica pomeriggio alle ore 15.30 con PERFETTA scritto dal compianto Mattia Torre, geniale sceneggiatore e co-autore di Boris scomparso nel luglio 2019.

Il monologo “Perfetta”

Il monologo “Perfetta” è cucito addosso a Geppi Cucciari, per raccontare le quattro fasi del ciclo femminile analizzando i martedì di quattro settimane differenti di una venditrice di automobili, giornate identiche nei ritmi ma diverse nella percezione: a causa delle variazioni delle quattro fasi del ciclo, cambiano gli stati d’animo, le reazioni, le emozioni e gli umori della protagonista alle prese con le responsabilità di moglie e madre.

Chi si aspetta uno spettacolo completamente comico resterà spiazzato: ci sarà il piglio ironico della Cucciari ma in Perfetta si va a fondo per affrontare con sfumature anche più malinconiche e drammatiche un argomento per certi versi tabù di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli. Concetti scritti e messi in scena con delicatezza, a dimostrazione di quanto sia stata sensibile e lungimirante la penna di Mattia Torre.

Biglietti ancora disponibili acquistabili ONLINE o al botteghino.

Teatro Giuditta Pasta (via I Maggio, Saronno – VA)

Sabato 19 marzo 2022 | ore 21.00

Domenica 20 marzo 2022 | ore 15.30

PERFETTA

con Geppi Cucciari

scritto da Mattia Torre

musiche originali Paolo Fresu

costumi di Antonio Marras

disegno luci Luca Barbati

produzione ITC2000

