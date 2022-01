Intensità, passione e sentimento.

Questi sono gli elementi che spingono Mavie, artista tra le più promettenti della nuova scena urban italiana, ad arrivare dritta all’anima dell’ascoltatore, grazie alla capacità di mostrare, attraverso le sue parole, tutta se stessa. “FORTE” (Thaurus/Universal Music Italy) è un enorme flusso di coscienza, uno stimolo per tutti che Mavie ha racchiuso nel suo nuovo singolo, disponibile da oggi, mercoledì 12 gennaio, in streaming e in digitale al seguente link: https://thaurus.lnk.to/Mavie-Forte

“Mi sento travolta spesso dalla velocità in cui le cose ci girano intorno, sempre tutti di corsa a rincorrere non si sa cosa – spiega Mavie – Io voglio vivere e basta, allargare le vedute e andare oltre sempre. Le mie gambe sono veloci e io più ‘Forte’ di prima. Amare è forza, ammettere a se stessi di aver sbagliato è forza. La fragilità di cui siamo fatti e le nostre sconfitte sono la forza per quello che dovremmo fare domani”.

Il progetto è realizzato con il contributo di Italia Music Lab

(https://www.italiamusiclab.com

– https://www.instagram.com/italiamusiclab/)

https://www.instagram.com/mavie_hebdo/

https://t.me/+AS9C-Ifkl1c4NWI8

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia