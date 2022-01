Aries l’artista poliedrico della California, arriva in Italia per una data unica il 9 settembre 2022 all’Arci Bellezza di Milano.

Arshia Nicholas Fattahl, in arte Aries, è definito come un artista dalle mille sfaccettature creative tutte riversate infatti nel suo ultimo album in studio BELIEVE IN ME, WHO BELIEVES IN YOU uscito il 13 novembre 2021 per WUNDERWORLD/Columbia Records.

Il produttore, cantante e rapper autodidatta ha pubblicato una collezione eclettica di 12 canzoni che ritraggono perfettamente il suo modo di mischiare hip-hop e influenze alternative. L’album è stato anticipato dai singoli di successo FOOL’S GOLD, CONVERSATIONS, DITTO, KIDS ON MOLLY e ONE PUNCH.

In occasione della release del suo nuovo disco, Aries ha creato appositamente il Wunderworld Fest tenutosi per l’occasione al The Observatory in Santa Ana, California. Oltre alla sua performance, sul palco hanno raggiunto l’artista americano anche tobi lou, brakence, Deb Never, SSGKobe, Tom The Main Man e Ramzoid.

Il nuovo lavoro è il successore del suo album di debutto del 2019 WELCOME HOME, scritto da lui e auto-prodotto e che ha creato rapidamente una fanbase sorpassando i 300 milioni di stream sulle piattaforme. Partendo da YouTube, in poco tempo ha raggiunto oltre 455.000 followers con i suoi video che contenevano non solo le sue canzoni, ma anche le riproduzioni dei suoni di hit mondiali fatte in soli 2 minuti. Dopo l’uscita del primo disco, il tour a seguito ha ottenuto sold-out per tutte le 21 date nel nord degli Stati Uniti d’America e in Europa.

Subito dopo la release del suo primo album, Aries ha lanciato il suo brand WUNDERWORLD di cui ad oggi le sue illustrazioni e design di abiti. Infatti, come dice l’artista: “Mi piace avere ogni occasione nelle quali essere creativo. Amo progettare e illustrare alla pari del fare musica”

Con oltre 75 milioni di stream del suo ultimo album e oltre 35.000 biglietti venuti per il suo tour in Nord America e Europa (in parte già sold-out), Aries è pronto a portare la sua creatività di successo e senza limiti anche nel nostro paese.

La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 14 gennaio 2022 alle ore 10.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia