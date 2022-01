MTM Teatro Leonardo: “Senza famiglia” 25 e 26 gennaio

“Senza Famiglia” è una creazione folle e imprevedibile che fa pensare a un Natale in casa Cupiello del 2000. Una famiglia, cinque personaggi in relazione, tra conflitti e impossibilità di esprimersi con affetto. La cattiveria e la spietatezza con cui si raccontano certe dinamiche familiari sono memorabili, affascinanti ed esasperate.

Mettono in luce il tema della responsabilità e dell’eredità che ci tramandiamo di generazione in generazione, in un dialogo impossibile che mai c’è stato e mai ci sarà. Resta il fallimento storico di una vecchia donna (come una vecchia generazione), che si trasforma in senso di colpa per ciò che lascia dopo di sé. In tutto questo nero e buio ci sarà forse un lampo, un segno, uno stimolo alla ricostruzione?

In scena una mamma, un marito, due figli, e una nonna che ha fatto gli anni’70 e che risorge per convincere la figlia a cambiare vita. Questi i protagonisti di una parabola dark che diventano il pretesto per interrogarci sull’eredità che ci è stata lasciata dai nostri “padri”.

A partire da un racconto spietato, esasperato e memorabile dei rapporti familiari, “Senza Famiglia” narra la storia di un’educazione politica e sentimentale tra generazioni destinata a un grottesco fallimento.

MTM Teatro Leonardo – 25 e 26 gennaio 2022

Senza Famiglia

di Magdalena Barile

con Christian Di Filippo, Francesco Gargiulo, Barbara Mazzi, Alba Maria Porto, Angelo Maria Tronca

regia Marco Lorenzi

produzione Il Mulino di Amleto

