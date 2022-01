Domani, lunedì 10 gennaio, dalle ore 17.30 circa, su Retequattro, andrà in onda “Speciale Tg4 – Le scelte di Draghi”, per seguire in tempo reale la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Nel corso dello speciale, Giuseppe Brindisi, con Paolo Guzzanti e con il Presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, commenterà le ultime scelte del Governo per contrastare la pandemia: dall’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50, alla decisione di far rientrare gli studenti a scuola in presenza, fino al numero chiuso negli stadi.

Tg4

