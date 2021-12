Ponderosa Musica and Art presenta Ludovico Einaudi “Underwater”

Parte dall’Italia il tour internazionale di UNDERWATER

Il nuovo disco di LUDOVICO EINAUDI in uscita a gennaio 2022

Da febbraio i concerti in Italia, Europa, Usa, Messico e Canada.

Sono inseriti in un tour di ampio respiro internazionale i concerti italiani che Ludovico Einaudi terrà a partire da febbraio 2022, in contemporanea con l’uscita del suo nuovo album di inediti Underwater. Il debutto è il 5 e 6 febbraio al Teatro Sociale di Alba, un luogo che appartiene alla personale geografia degli affetti del compositore, visto che da qui era partito anche il tour mondiale di Seven Days Walking. Seguono il 7 febbraio il Teatro Verdi di Firenze e due concerti alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma il 10 e 11 febbraio. In marzo i concerti proseguiranno in Europa e Regno Unito; due residenze speciali a Londra all’Hammersmith Apollo e all’Alexandra Palace oltre che a Parigi alla Dalle Pleyel, per poi tornare ancora in Italia in maggio a Torino e al Ravenna Festival. In giugno il tour varcherà l’oceano per una serie di concerti nelle principali città di Stati Uniti, Messico e Canada. Con Ludovico Einaudi al pianoforte suoneranno Redi Hasa al violoncello, Federico Mecozzi al violino e Francesco Arcuri, elettronica e percussioni.

Queste le date italiane:

5/6 febbraio ALBA, Teatro Comunale

7 febbraio FIRENZE, Teatro Verdi

10/11 febbraio ROMA, Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia

24 Maggio TORINO, Auditorium Giovanni Agnelli, Lingotto

25 maggio RAVENNA, Pala De Andrè, Anteprima Ravenna Festival 2022

Underwater esce dopo un anno molto significativo per Ludovico Einaudi, che ha visto l’uscita dell’album Cinema con le sue colonne sonore più famose tra cui quelle dei due film più premiati della stagione cinematografica, vincitori di Oscar, Bafta e Golden Globe, Nomadland e The Father, oltre la serie podcast Experience: The Ludovico Einaudi Story con la partecipazione di registi e attori quali Russel Crowe, Chloé Zhao (Nomadland), Florian Zeller (The Father), Shane Meadows (This is England) e Eric Toledano e Olivier Nakache (The Intouchables)

