Fuori il video di “SHATTERED” nella versione di GIPSY FIORUCCI, tratto dal suo album “PROTAGONISTA DEL FINALE” disponibile su tutte le piattaforme e in formato CD, omaggio alla grandissima Dolores 0’Riordan leader della band Irlandese “The Cranberries”.

Un brano pop-rock e dal sound esplosivo che riesce a sprigionare un’energia da cui traspare una grande voglia di riscatto e di vera rinascita. “Non abbiamo sempre bisogno di aggiustare tutto, a volte dobbiamo avere il coraggio di “mandare in frantumi” tutto ciò che non ci appartiene più, distruggere tutto quello che ci impedisce di progredire verso la nostra vera essenza per fare spazio finalmente alla migliore versione di noi stessi; un concetto che nel videoclip ufficiale viene ribadito con forza e determinazione attraverso immagini magnetiche e di grande impatto dove la “distruzione” la fa da padrona.

Qui il video: https://youtu.be/TQP_2sMzIhY

“Nel videoclip la cantautrice umbra è alla guida di una vecchia auto ferma, metafora di una serie di situazioni ormai logore e arrivate al capolinea – afferma il regista Lorenzo Lombardi – il tutto girato nell’ambientazione ricca, disordinata e grunge di uno sfasciacarrozze, fra rottami, vetri e auto accartocciate. Un mondo saturo e costipato che porta Gipsy alla ricerca di nuovi lidi, attraversando la distruzione assoluta per arrivare al cambiamento e ad una ritrovata luce; uno scenario che vede l’alternarsi di una seconda location questa volta con immagini girate in una landa sconfinata, immersa in una vegetazione che a fatica sta cercando di rinascere con tutte le sue forze ma che ha già messo i suoi nuovi germogli. Qui tra canyon scavati dai corsi d’acqua e un paesaggio ‘lunare’ s’intravede tutta la forza e il riscatto dell’artista che vuole dare così un messaggio positivo e di speranza dopo le vicende che hanno coinvolto il mondo intero negli ultimi due anni.”

“Noi esistiamo come esseri speciali, irripetibili e autentici ed è importante dare valore ai nostri doni e talenti rispettando sempre la nostra unicità e riconoscendo il ruolo indispensabile che abbiamo nell’universo”, un concetto che Gipsy Fiorucci vuole ribadire con tutta la sua forza lanciando “Progetto Unicità”, un progetto che si fa portavoce di un messaggio ben preciso “Difendiamo la nostra unicità e doniamo al mondo il nostro vero essere”, slogan che racchiude tutta la potenza e la magia che la nostra anima è in grado di sprigionare, che nasce dalle vibrazioni del cuore attraverso l’ispirazione e dove l’unica realtà da condividere è la totale libertà di essere se stessi.

