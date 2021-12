Un viaggio in Italia con il suo innamorato Ettore, un giro tra le colline toscane, un incontro forse casuale, o forse no, offrono a Julia l’occasione per entrare in un mondo fantastico, popolato dai personaggi del celebre romanzo di Collodi.

Ma Julia è pur sempre una valente criminologa, e il suo intuito saprà esserle utile anche nella delicata indagine nella quale si trova coinvolta, per salvare il mondo della fiaba da cinici affaristi pronti a tutto pur di soddisfare la propria avidità…

A 140 anni dalla prima pubblicazione di Pinocchio, arriva in libreria e in fumetteria il 16 dicembre JULIA. NEL PAESE DEI BURATTINI, una storia inedita per celebrare questo capolavoro della letteratura. Un racconto sospeso tra incubo e realtà, tra mondo criminale e mondo della fantasia, che è anche un omaggio all’arte di narrare.

Il volume è arricchito dall’introduzione di Giancarlo Berardi e della postfazione di Pino Boero.

JULIA. NEL PAESE DEI BURATTINI

Soggetto: Giancarlo Berardi

Sceneggiatura: Giancarlo Berardi e Maurizio Mantero

Disegni: Marco Soldi

Copertina: Cristiano Spadoni

Colori: Matteo Merli

Formato: 22 x 31 cm, colore

Tipologia: Cartonato

Pagine: 144

ISBN code: 978-88-6961-653-2

