È online il videoclip di “NON RISPONDERÒ” (https://www.youtube.com/watch?v=KvXnMpF3F-Q), il singolo sui rapporti velenosi del duo urban milanese Whiteshark.

«Attraverso questo video – raccontano i Whiteshark – cerchiamo di trasmettere un mix di emozioni. Si intravedono rabbia, amarezza e, per un certo verso, anche un senso di malinconia. Cerchiamo di far capire alle persone che, nonostante non sia facile, per dire basta bisogna mettersi davvero contro sé stessi».

Dopo aver parlato della voglia di rivalsa nel singolo precedente “Stavolta no” (https://backl.ink/147166085), il secondo “flashback” “NON RISPONDERÒ” sposta l’attenzione su quei tipi di rapporti velenosi durati troppo a lungo, che distruggono e distraggono dal reale obiettivo. Con un po’ di coraggio però, una volta compreso che la strada non porterà a nulla di buono, si può voltare pagina e non tornare più sui propri passi.

