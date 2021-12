“Never – Justice Leauge” arriva il nuovo team up Bonelli-DC

Dopo Relazioni pericolose, l’albo che aveva testimoniato il primo incontro tra Dylan Dog e Batman, e dopo La Scure e il Fulmine, che aveva messo faccia a faccia Zagor e Flash nella foresta di Darkwood, Sergio Bonelli Editore e DC Comics propongono un nuovo attesissimo team up.

Protagonisti Nathan Never e Legs Weaver a fianco di Superman, Batman, Wonder Woman, Lanterna Verde, Flash, Aquaman e Cyborg, nel primo capitolo di un’avventura epocale, in uscita in anteprima esclusiva per le fumetterie il 18 dicembre.

Si tratta di NATHAN NEVER – JUSTICE LEAGUE. DOPPIO UNIVERSO, il numero zero della straordinaria avventura che segna un nuovo capitolo dell’eccezionale progetto di crossover in cui gli Eroi bonelliani incontrano quelli dell’universo DC.

La storia ci guida in un oscuro futuro in cui riemerge la minaccia dei Tecnodroidi.

Selena ha un solo desiderio: vendicarsi dell’Agente Alfa. Per farlo, non esita a mettere in atto un’ardita macchinazione che la vede impegnata su più fronti. Un piano in grado di sconvolgere tanto la Terra di Nathan Never quanto l’universo degli eroi della Justice League…

Il soggetto è firmato da Michele Medda e Bepi Vigna, autori anche della sceneggiatura assieme a Adriano Barone. I disegni sono di Sergio Giardo. L’albo, disponibile con due copertine diverse realizzate dal poliedrico Michele Rubini, è accompagnato da approfondimenti sul “dietro le quinte” della lavorazione di questo imperdibile fumetto.

https://www.facebook.com/NathanNeverSergioBonelliEditore/

https://shop.sergiobonelli.it/nathan-never/2021/12/03/variant/nathan-never-justice-league-justice-cover-1021132/

https://shop.sergiobonelli.it/nathan-never/2021/12/03/variant/nathan-never-justice-league-alfa-cover-1021131/

Altri articoli di Libri su Dietro La Notizia