Continua inarrestabile la corsa dei Meduza che hanno battuto i propri record realizzando 800 milioni di streaming in tutto il mondo nel 2021. Solo il nuovo singolo, Tell It To My Heart feat. Hozier, infatti, ha totalizzato oltre 30 milioni di streaming – entrando nelle Top 200 delle maggiori piattaforme digitali di 30 paesi.

Questo è un momento fantastico per la musica italiana su più generi, sia nella house music elettronica che nel rock: sta dimostrando infatti di poter attraversare i confini nazionali e posizionarsi sul tetto del mondo, donando speranza anche a tutti i giovani che iniziano a fare musica di poter conquistare le vette artistiche più alte del pianeta.

La nuova tappa che va ad aggiungersi a questo glorioso percorso arriva oggi con la release del video ufficiale di Tell It To My Heart. Girato in Messico, il videoclip racconta la storia del forte legame tra due gemelli – e di una storia d’amore, repressa e nascosta per paura di essere giudicati, rifiutati: due ragazzi uniti dalla danza prima ancora che dal sangue, un mezzo che utilizzano come il più puro linguaggio di espressione.

In una società chiusa dove i sentimenti tendono ad essere repressi, ballare è tutto quello che i due fratelli hanno per esprimere le loro emozioni e ciò che di più intimo e vero risiede nel loro animo. In un contesto estremamente attuale, i due fratelli si trovano a dover fare i conti con quello che significa accettarsi per quello che si è.

Un messaggio forte, estremamente a fuoco: che prevalga l’amore, al di là di ogni scelta etichettata come “diversa”.

Una storia che affonda le sue radici nel messaggio universale della libertà di espressione, del mostrarsi nella propria forma più pura. Il videoclip – frame dopo frame – si adatta perfettamente al brano, rendendolo ancora più emozionante e profondo.

Tell It To My Heart ha collezionato oltre 30 milioni di streaming (un milione solo nelle prime 24 ore), ha scalato le classifiche di tutto il mondo ed è presente nella Top 200 Apple Music Chart di 25 paesi, nella Top Spotify Chart di 5 paesi e nella Global Shazam Chart. Stabile nella classifica Radio Dance negli Stati Uniti e nella European Airplay Chart, attualmente conta più di 26 mila passaggi in radio a livello globale. È saldo nelle Hot Hits di Italia, Canada, Regno Unito, Finlandia, Norvegia e Svezia, e ha totalizzato oltre un milione di visualizzazioni su Tik Tok.

Il brano, costruito su un sound super catchy è da ascoltare ad occhi chiusi, per ritrovarsi catapultati direttamente nei migliori club del mondo. La voce di Hozier – calda ed avvolgente – si sposa alla perfezione con il mood energico del brano, ricco di beat irresistibili e di sonorità house perfettamente in linea con lo stile inconfondibile dei Meduza. Tre minuti di vibrazioni intense e dirette, piene di energia, che entrano imponenti nelle orecchie dell’ascoltatore per accompagnarlo in un viaggio la cui destinazione finale non può essere altro che una pista da ballo.

Ed è sulla pista da ballo che i producer italiani hanno trascinato i loro fan americani, in un tour a stelle e strisce che ha incendiato i migliori club oltreoceano questo autunno-inverno: i Meduza hanno suonato infatti le loro hit mondiali all’Encore Beach Club di Las Vegas in ottobre, sono volati a Miami e a New York, e si sono spostati tra Messico, east coast e west coast in novembre, aggiungendo anche una tappa italiana prevista a dicembre a Milano ed un incredibile spettacolo a Los Angeles per festeggiare la fine dell’anno.

TOUR DATES

22/10 Las Vegas – EDV

22/10 Las Vegas – Encore Beach Club

27/10 Las Vegas – Encore Beach Club

29/10 Miami – Wynwood Fear Factory

30/10 Manhattan – Cipriani – Wall Street

11/11 Guadalajara – Lou Lou

13/11 Denver – Reelworks

14/11 Miami – TBA

19/11 New Orleans – Metropolitan

20/11 Mountain View – Shoreline Amphitheatre

20/11 San Francisco – Audiotistic Bay Area

3/12 Miami – Le Rouge

18/12 Milano – Amnesia

29/12 New York – Somewhere Nowhere

30/12 New Jersey – American Dreams Nickelodeon Universe

31/12 Los Angeles – Exchange LA

La corsa dei Meduza non mostra alcun segno di rallentamento, diretta alla conquista del mondo con il suono del futuro.

