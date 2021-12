“LAMB” di Valdimar Jóhannsson (Islanda) è nella short list dei 15 migliori film internazionali in corsa per gli Oscar 2022. L’horror-fantasy movie arriverà dal 17 marzo nelle sale italiane con Wanted Cinema.

Si tratta del film di debutto di Valdimar Jóhannsson, presentato in anteprima alla 74ª edizione del Festival di Cannes, dove ha vinto il Premio per l’originalità assegnato dalla giuria di Un Certain Regard, che attesta la nascita di un nuovo talento cinematografico.

“Lamb”, infatti, è già stato distribuito negli USA dove ha raccolto centinaia di accurate recensioni, diventando un CULT grazie al complicato equilibrio tra horror soprannaturale e angosciante racconto popolare.

Ambientato in una fattoria in Islanda, ha come protagonisti María (Noomi Rapace – film “Uomini che odiano le donne”, “La ragazza che giocava con il fuoco”, “La regina dei castelli di carta”, “Sherlock Holmes – Gioco di ombre”) e Ingvar (Hilmir Snær Guðnason), una coppia senza figli che un giorno trova un misterioso neonato ibrido. La gioia iniziale lascerà ben presto spazio all’incubo.

Un film angosciante, che si addentra nell’oscurità primordiale ma contemporaneamente affronta temi sociali concreti, come l’essere genitori, facendo convergere il mondo umano e animale in un susseguirsi di simbolismi, allegorie e metafore.

Un film molto atteso, da guardare tutto d’un fiato e che preannuncia anche in Italia un acceso dibattito sulle scelte estreme e non convenzionali del regista.

Trailer: https://youtu.be/hnEwJKVWjFM.

Altri articoli di Cinema su Dietro la Notizia