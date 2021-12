Nuova live session per Sebaa

Dopo l’anteprima su La Casa Del Rap, è disponibile anche su Youtube il video live per feel blue (feat. Victoria), ultimo singolo di Sebaa contenuto nel suo disco d’esordio dal titolo Butterfly Radio: un nuovo mondo stratificato e complesso di influenze, rigorosamente senza genere.

Sebaa è un rapper atipico: la musica diventa uno strumento per dire la propria, un esercizio di stile per migliorarsi. Solitamente in un programma radiofonico vengono trasmessi brani di artisti diversi dello stesso genere. Nel caso di Butterfly Radio però, tutto si ribalta: l’artista è uno solo e i generi e le influenze cambiano di brano in brano.

Butterfly Radio racconta di me nel periodo antecedente alla pandemia; profuma di normalità. Ogni brano di questo EP è una dedica a un artista che mi ha formato e che è stato essenziale per la mia crescita personale e artistica.

La produzione è stata curata da Luca Moreale e Alberto Chiavone che mi hanno supportato (e sopportato) e che sono stati in grado di trasformare i miei pensieri in musica, aiutandomi a crescere e a conoscermi meglio.

È un disco rap influenzato da molti generi differenti, necessari ad esprimere me stesso in un quadro che sia il più completo possibile. Butterfly Radio è il mio biglietto da visita, senza pretese. Buon viaggio.

