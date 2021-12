Ecomusei di Sicilia insieme per uno sviluppo sostenibile

Proseguire verso uno sviluppo sostenibile del turismo. Capace di coniugare passato e presente. Tradizione e innovazione. C’è un’unione di intenti tra gli ecomusei di Sicilia. Quella di proseguire nella strada intrapresa che, in diverse realtà dell’Isola, non ha tardato a dare i suoi frutti. E c’è anche una certezza: solo insieme questi primi, timidi successi potranno ampliarsi e moltiplicarsi in ogni angolo del nostro territorio. Alla fine di un anno ancora complesso ma che ha visto sbloccarsi attività in presenza e turismo, la Rete museale degli Iblei traccia un bilancio dell’attività degli ecomusei siciliani, e di quello degli Iblei in particolar modo. E lo fa forte di quanto emerso anche nell’ambito di un importante appuntamento che si è tenuto a Canicattini Bagni, nel Siracusano: il primo convegno regionale degli ecomusei di Sicilia, dal titolo “La Sicilia orientale e lo sviluppo sostenibile. Il ruolo degli ecomusei”.

Un evento patrocinato dal ministero della Cultura e promosso dalla Rete museale degli Iblei e Gal Val d’Anapo – Agenzia di sviluppo degli Iblei, che ha rappresentato la preziosa occasione per fare il punto della situazione: su quanto è stato fatto e quanto ancora c’è da fare. Un momento di confronto e dialogo ma anche un’occasione di stimolo e di tensione rigeneratrice in un frangente storico in cui le collettività devono ritornare ad essere comunità per sostenere le responsabilità cui oggi sono chiamate: rimanere tali pur presentandosi unite, magari in una futura Rete degli ecomusei siciliani. Al convegno hanno partecipato Paolo Amenta, presidente del Gal Val d’Anapo – Agenzia di sviluppo degli Iblei e i sindaci di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, di Floridia, Marco Carianni e di Ferla, Michelangelo Giansiracusa, oltre ai delegati dei diversi Comuni della provincia di cui fanno parte i musei inseriti nella Rete museale degli Iblei. Presenti, con i loro interventi, anche Marta Ferrantelli, direttrice dell’ecomuseo del cielo e della terra di Acireale (Ct), Giambattista Pisasale, direttore dell’ecomuseo Grotta del Drago di Scordia (Ct) e Viviana Rizzuto, presidente dell’ecomuseo dei Cinque sensi di Sciacca (Ag).

Paolino Uccello, presidente dell’ecomuseo degli Iblei, spiega: “Oggi è di fondamentale importanza riuscire a orientare l’economia non solo verso il profitto ma, soprattutto, verso il benessere delle comunità e una migliore qualità della vita. Lo sviluppo sostenibile deve offrire ai cittadini servizi ambientali, socioeconomici e culturali senza minacciare di compromettere i sistemi naturali. E con l’importante riconoscimento degli ecomusei, la Sicilia può finalmente arricchire la propria offerta culturale, rafforzando la rete dei suoi attrattori turistici, coinvolgendo i territori e le comunità locali”.

Conclude Cetty Bruno, coordinatrice dell’ecomuseo degli Iblei: “Il grande patrimonio artistico e culturale del nostro comprensorio impone a tutti gli operatori del settore un impegno se possibile ancora più forte e deciso, fondato sulla sensibilizzazione delle comunità locali verso le straordinarie potenzialità delle diverse realtà. Perché solo uniti potremo rilanciare l’offerta turistica e sostenibile del nostro territorio che non è, e non deve essere, una meta di passaggio bensì di permanenza”.

Ecomusei

