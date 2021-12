Covid – Sottosegretario alla Salute a 24 Mattino su Radio 24

Covid – Costa, sottosegretario alla Salute, a 24 Mattino su Radio 24: Critiche Ue? Legittimo tutelare salute Italia

“Credo che noi dobbiamo prima di tutto preoccuparci di provare a mantenere la situazione migliore che c’è nel nostro paese, valutando quello che accade nel resto d’Europa io credo che siano misure precauzionali e prudenti che da un certo punto di vista ci garantiscono un gestione migliore della pandemia all’interno del nostro paese. Comprendiamo quelle che possono essere le reazioni ma credo sia legittimo che uno Stato metta in atto provvedimenti per cercare di tutelare al massimo la salute nel proprio paese. Per ora c’è una dichiarazione della commissaria europea, di certo la nostra scelta la motiviamo con la necessità del nostro paese di proseguire nel suo percorso, tutte le misure che servono per un controllo migliore, per una gestione migliore, credo che sia giusto attuarle. Non dimentichiamoci che intorno a noi abbiamo un numero di contagi anche da Variante Omicron che preoccupa, quindi se riusciamo a mettere in campo iniziative per un controllo migliore sia per la tutela dei nostri cittadini”. Lo afferma il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a 24 Mattino su Radio 24

Covid – Costa, sottosegretario alla Salute, a 24 Mattino su Radio 24: Governo interverrà sui frontalieri

“Non c’è dubbio che il tema dei frontalieri sia molto sentito nel nostro paese, deve essere attenzionato per i moltissimi concittadini che per lavorare devono superare la frontiera. Valuteremo in questi giorni se riusciremo ad adottare provvedimenti ad hoc che consentano una gestione migliore del problema, come abbiamo fatto già in passato. Valuteremo nei prossimi giorni, senza dimenticarci che stiamo parlando di cittadini italiani che per l’85% sono vaccinati, quindi hanno un problema inferiore rispetto a chi non si è vaccinato. Avviamo percorso di approfondimento per loro per cercare di capire se c’è la strada per condizioni migliori più agevoli, non c’è dubbio”. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a 24 Mattino su Radio 24

Covid – Costa, sottosegretario alla Salute, a 24 Mattino su Radio 24: Entro marzo potremmo completare terze dosi

“La nostra struttura messa in campo dalle Regioni e coordinata dal generale Figliuolo ha dimostrato di avere la capacità di somministrare fino a 700 mila dosi al giorno, oggi siamo di nuovo su un numero di somministrazione importante con oltre 500 mila giornaliere. Siamo fiduciosi, i vaccini ci sono e se proseguiremo con questo ritmo potremmo arrivare a 15 milioni in un mese ed a marzo, sempre a questo ritmo, aver completato il ciclo della terza dose”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a 24 Mattino su Radio 24

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/24mattino-le-interviste

Per altre notizie relative al tema Attualità Dietro la Notizia