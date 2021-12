“Bari NY”, il nuovo singolo del cantautore Maninni

Fuori ovunque “Bari NY” (Ghandi Dischi / Sony Music Italy – https://sme.lnk.to/BariNY), il nuovo singolo di Maninni, uno dei cantautori più promettenti del panorama italiano, che con il brano “Vaniglia” ha superato 100mila ascolti in meno di tre mesi e ha ricevuto l’attenzione di diversi network nazionali.

“Bari NY”, scritto e composto dallo stesso Maninni con Diego Calvetti e Luca Giura e prodotto da Diego Calvetti, è una ballad intensa e malinconica, che racconta, descrivendo immagini e momenti, l’impatto della quotidianità su una lunga relazione.

«In “Bari NY” il concetto è quello di rivivere emozioni che si perdono in una coppia dopo anni. Spesso ci si allontana quando finisce il dialogo, ci si abitua ad una routine quotidiana che porta alla rassegnazione e all’assenza di comunicazione – racconta Maninni – In “Bari NY” il principio è quello di ritrovarsi, lottare per non perdersi, prendersi cura l’uno dell’altro. Nella mia canzone voglio raccontare come si ritrova la fiamma che si era spenta con degli stimoli nuovi e facendo riaffiorare i ricordi. Attraverso momenti semplici, ma intimi, come una cena in due o una serata in riva al mare cantando una canzone, l’amore può rinascere e ci si riscopre più forti di prima».

Classe ‘97, Alessio Mininni in arte Maninni è un cantautore nato e cresciuto a Bari, luogo in cui si è avvicinato alla musica da bambino, imbracciando una chitarra e ascoltando moltissimi generi musicali e artisti, tra cui i suoi beniamini: U2, Oasis, radio head, Pink Floyd, Vasco Rossi, Ligabue, Cesare Cremonini.

Grazie a tutte queste influenze, Maninni ha fatto della musica la sua più grande passione, alimentandola con costanza, umiltà, dedizione, studio, di chi ha un obbiettivo è lotta per raggiungerlo.

https://instagram.com/maninni

https://vm.tiktok.com/ZM8GWMccU/

https://spoti.fi/3lhgMLp