Anna Zu, da oggi su Youtube “Il resto di niente”

Da oggi è online su YouTube “Il resto di niente”, il video del nuovo singolo di Anna Zu, poliedrica cantautrice di origini venete e con alle spalle un percorso artistico in ambito lirico. “Il resto di niente”, già disponibile in digitale e in streaming, arriva dopo il precedente “Vetro”, pubblicato lo scorso settembre, e rappresenta il secondo capitolo di un nuovo racconto musicale, con il quale Anna Zu miscela la sua tecnica vocale a sonorità moderne dalle sfumature electro pop.

Che è vero

Che è vero

Tutto il bello del mondo ha un suo tempo

Che poi scade per sempre

Ed è vero

Nulla è più vero

Anna Zu commenta “Il resto di niente”: Nella vita, a volte, ci accontentiamo. Per timore o per inerzia. Ci chiudiamo nella paura di scoprire la verità, cosa che però forse ci renderebbe liberi. Quel singolo istante di realtà che potrebbe rivelarsi doloroso ci spinge a rimanere in silenzio. Meglio dimenticare che avere rimpianti. Meglio l’incertezza che il rischio di soffrire. O forse no?

“Il resto di niente”: testi e musiche di Anna Zuanetti. Arrangiamenti di Davide Antonio Pio. Chitarre, pianoforte, programmazioni di Davide Antonio Pio. Cori di Giuseppe Lopizzo e Davide Antonio Pio. Vocal Coaching in studio: Giuseppe Lopizzo. Registrato e mixato da Ugo Bolzoni presso New Frontiers Recording Studio (Rovigo).

