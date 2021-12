A Rozzano un sorriso per bambini e famiglie

In occasione delle festività natalizie il portale di Aste online Bidoo e il Comune di Rozzano sono scesi in campo con il progetto “Natale per tutti”

Natale significa solidarietà, anche con un regalo. Questa mattina, nel comune di Rozzano (Milano), in una magica atmosfera, i bambini con le loro famiglie hanno ricevuto in piazza i doni offerti dalla Piattaforma di Aste online Bidoo, coadiuvata dal Comune, che è scesa in campo con il progetto “Natale per tutti”, dando il via a un momento di festa e unione.

Da sempre Bidoo promuove la condivisione, l’intrattenimento in famiglia e in gruppo e animata da questi sentimenti ha scelto così di regalare a centinaia di ragazzi e genitori giochi di società, di gruppo e di sport.

I doni sono stati consegnati con l’aiuto di tre volti noti e star dei social quali Matteo Diamante (Isola dei Famosi, ExOnTheBeach), RealEnzuccio (comico) e Ayoubelbub (tiktoker), arrivati vestiti da Babbo Natale a bordo di un furgoncino addobbato da renna natalizia e supportati da alcuni Elfi del team Bidoo. Preziosa è stata la collaborazione della Polizia municipale che ha garantito la sicurezza, secondo le norme vigenti, e partecipando alla distribuzione dei regali.

Scherzi, selfie, autografi e gag divertenti hanno allietato il pubblico, felice di ritrovare la gioia del Natale e lo spirito della famiglia messi a dura prova negli ultimi due anni di pandemia.

L’emergenza Covid-19 ha portato dolore, solitudine e la perdita di tante vite umane ma soprattutto ha provocato gravi conseguenze economiche e sociali, ecco quindi che un piccolo gesto di altruismo può fare la differenza per lenire le difficoltà di tutti i giorni e le ferite più profonde. Perché Natale è sinonimo di famiglia, calore, abbracci, pensieri positivi per l’anno nuovo che sta per arrivare, di regali che riempiono di una luce speciale gli occhi dei bimbi, la stessa che Bidoo è felice di aver contribuito cosi a far brillare.

Grande è stata la soddisfazione che ha accomunato il team Bidoo e gli influencer per aver partecipato attivamente a “Natale per tutti”; iniziativa solidale che per Bidoo non è la prima: nel Natale del 2020 ha infatti realizzato una giornata a sostegno dei senzatetto di Milano, donando loro cibo e regali grazie al supporto di Francesco Facchinetti. Mentre nel 2021, per la Festa delle Mamma, Bidoo si è schierata al fianco di “Save the Children” a tutela delle mamme e dei loro bambini, oltre ad aver contribuito alle raccolte fondi di numerosi ospedali distribuiti su tutto il territorio nazionale durante i momenti peggiori della pandemia.

L’evento “Natale per tutti” è stato, in definitiva, un’iniziativa che soprattutto ha regalato un pomeriggio di spensieratezza e divertimento a Rozzano.

Sito web: https://it.bidoo.com

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia

Annulla iscrizione