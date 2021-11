Al Teatro Repower si accende la gara tra le squadre e i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika. Ospite della puntata Chiello, l’artista rivelazione del nuova scena musicale italiana. Conduce Ludovico Tersigni

Giovedì 4 novembre alle 21.15 su Sky e Now, disponibile anche on demand e su Sky Go

È tempo di eliminazione: la competizione entra nel vivo in questo secondo appuntamento con i Live di X Factor 2021, lo show di Sky prodotto da Fremantle, in onda giovedì 4 novembre su Sky e in streaming su NOW.

Dopo la prima puntata, senza eliminazione e con Ludovico Tersigni a suo agio per la prima volta nel ruolo di padrone di casa, i 12 concorrenti – tre per ognuno dei quattro roster dei giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – hanno presentato i loro brani originali e domani sapremo chi sarà il primo artista a dover lasciare questa edizione di X Factor. Ognuno di loro, infatti, si esibirà con una cover e i voti espressi nella scorsa serata verranno sommati a quelli della prossima puntata per decretare l’eliminato.

Ospite del secondo Live è CHIELLO, artista musicalmente impossibile da definire che ha iniziato il suo percorso con il visionario gruppo di culto FSK Satellite. Chiello al suo album di debutto solista: Oceano Paradiso – dove regala scorci inediti – ha già ottenuto in poche settimane oltre 10 milioni di stream sulle piattaforme digitali con il singolo “Quanto Ti Vorrei” mentre l’album “Oceano Paradiso” è già oltre i 30M di stream. Con una scrittura che evoca immagini e sensazioni per analogia, tra metafore minimali e concrete e uno stile unico e versatile, Chiello riesce a farsi strada tra le tematiche più diverse. La sincerità è il tratto comune a tutte le undici tracce della sua produzione, segnata da una voce a volte sussurrata a volte graffiante: Chiello si mostra per quello che è, con tutti i suoi difetti e le sue vulnerabilità.

I 12 talenti in gara si esibiranno sul palco iper-tecnologico del Teatro Repower con i brani assegnati dai loro giudici, divisi in due manche, in onda giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, su smartphone, tablet e pc e in streaming su NOW.

Al termine della puntata Paola Di Benedetto, una delle voci più apprezzate di RTL 102.5, tra i media partner di #XF2021, darà il via ai commenti a caldo dell’Hot Factor.

Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della normativa relativa alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e delle direttive previste dal Protocollo condiviso per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo del 07/07/2020.

In occasione dell’edizione 2021, Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle si avvarranno della partnership di brand che hanno deciso di collaborare al progetto X Factor attraverso attività innovative e multipiattaforma, ciascuna differente dall’altra.

