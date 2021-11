Willie Peyote aggiunge un nuovo appuntamento al tour 2022

Il “Mai dire mai Tour degradabile” di Willie Peyote regala ai fan milanesi un nuovo appuntamento dopo il sold out dell’Alcatraz: il 28 gennaio il tour si aprirà dallo storico Live Club di Trezzo sull’Adda (Milano) dando così l’occasione ai fan del rapper e cantautore torinese di godersi Willie Peyote e la sua band nell’atmosfera unica di uno dei club più amati d’Italia.

Questa nuova data arriva dopo il raddoppio al Teatro della Concordia di Venaria (Torino) del 18 febbraio (ultimi biglietti disponibili) e 19 febbraio 2022.

Vincitore del premio della Critica Mia Martini all’ultimo Festival di Sanremo dove la Sua “Mai dire mai (La Locura)” ha conquistato pubblico (il brano è stato certificato platino) e critica (che ha lodato la sua capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per come affrontano le tematiche sociali e attuali, il tutto con un’ironia tagliente), Willie Peyote si prepara quindi a tornare in tour aggiungendo nuovi appuntamenti alle date già SOLD OUT di Roma, Firenze, Bologna e Milano.

Anche per questa parte di tour, organizzato da Magellano Concerti, Willie Peyote sarà accompagnato dalla All Done band formata da Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere synth), Enrico Allavena (trombone) e Damir Nefat (chitarra).

Questi gli appuntamenti in calendario:

28 gennaio Trezzo sull’Adda (MI) Live Club NUOVA DATA

2 febbraio 2022 ROMA Atlantico Live SOLD OUT

3 febbraio 2022 FIRENZE Tuscany Hall SOLD OUT

5 febbraio 2022 BOLOGNA Estragon SOLD OUT

6 febbraio 2022 BOLOGNA Estragon SOLD OUT

8 febbraio 2022 MILANO Alcatraz SOLD OUT

9 febbraio 2022 MILANO Alcatraz SOLD OUT

18 febbraio 2022 VENARIA (TO) Teatro Della Concordia

19 febbraio 2022 VENARIA (TO) Teatro Della Concordia

Con 5 album all’attivo, Willie Peyote negli anni ha ottenuto sempre più consensi da parte del pubblico ma anche della critica tanto da essere considerato a tutti gli effetti una delle figure più interessanti e innovative della scena Indie italiana contemporanea.

