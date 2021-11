RACCORDO AUTOSTRADALE A52 – S.P.46

Per lavori di ripristino pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

 Dalle ore 23:00 di Venerdì 19 Novembre alle ore 06:00 di Sabato 20 Novembre 2021, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A52-Monza) nella tratta compresa tra Interconnessione con Autostrada A8 in competenza ASPI e disinnesto con S.P. 35 ex S.S.35 (Km 6+850), rami di svincolo interclusi compresi.

Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in Autostrada A4 per il successivo ingresso sulla S.P.35 MI-Meda (ex S.S.35 dei Giovi) dallo svincolo Cormano (km 131+000).

