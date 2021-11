The Jesus & Mary Chain play Darklands: 12 dicembre 2021

The Jesus & Mary Chain play Darklands

Nuova data: 12 dicembre 2021 – Alcatraz (Milano) unica data italiana

opening act: REV MAGNETIC

Darklands è il secondo episodio targato The Jesus & Mary Chain, seguito di quella pietra miliare che è tutt’oggi l’acclamatissimo Psycocandy.

Dieci brani spalmati in 35 minuti che trasudano un’oscura bellezza.

E’ il 1987 quando i fratelli Reid danno alle stampe questo gioiello decadente, carico come sempre di riverberi, ma che segna un solco evidente con il loro disco d’esordio.

La dipartita di Gillespie, impegnato coi suoi Primal Scream, produce un cambiamento notevole nel suono della band scozzese, che per la prima volta fa uso di una drum machine.

Il risultato è un disco in cui le chitarre sferzanti e il furore degli esordi si stemperano lasciando spazio a brani più pop, morbide ballate malinconiche e atmosfere trasognate, senza però perdere quel senso di inquietudine che pervadeva Psychocandy.

Il disco raggiunge il quinto posto delle charts inglesi, punto più alto mai raggiunto dai Mary Chain, e viene successivamente inserito nel compendio “1001 dischi da ascoltare prima di morire”.

Dal vivo la band suonerà per intero Darklands per la prima volta in assoluto.

Un evento unico che celebra un disco immortale ed irripetibile, da ascoltare e riascoltare.

Opening act ore 20:00 – Inizio concerto ore 21:00

I biglietti acquistati restano validi per la nuova data.

Biglietti disponibili su : mailticket.it – ticketone.it e vivaticket.it

