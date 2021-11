“Stupida indecisione”,il singolo di debutto di Aurora Fadel

A soli 18 anni, Aurora Fadel, debutta nel mondo della musica con il singolo “Stupida Indecisione” che dal 26 novembre sarà disponibile in tutti i Digital Stores.

Attraverso questo brano riflessivo ma anche avventato e forse un po’ nostalgico, la giovanissima cantautrice esprime le proprie insicurezze. A volte la vita ti mette di fronte a delle scelte e a delle decisioni da prendere che non sempre risultano essere facili.

“… Come tutti sanno, la vita si basa su delle scelte. Alcune volte però non è semplice prendere delle decisioni, anzi nel mio caso è quasi sempre un casino. Sono la classica persona che sta continuamente in bilico nell’incapacità di trovare il suo posto e pur sforzandosi di capire cosa sia più giusto sembra non riuscire mai a giungere ad una conclusione.

Per questo, nella canzone affermo che vorrei dimenticare di essere me stessa per un po’…quanto sarebbe più facile se fossi sicura di tutto, se fossi certa che in ogni caso andrà bene invece di continuare a farmi domande che non trovano mai risposta.

Così, mi sento circondata dalla nebbia sebbene molti dicano che poi tutto passerà, che alla fine troverò la mia strada, o meglio, che avrò finalmente il coraggio di sceglierla e seguirla fino in fondo. Spero davvero abbiano ragione perché mi perdo troppo spesso in questa mia “stupida indecisione”…”

Note biografiche

Aurora Fadel nasce il 7 ottobre 2003 a Treviso, vive a San Donà di Piave (VE) dove frequenta il quinto anni di liceo.

Il suo viaggio nella musica inizia per caso, quando ad una recita di Natale in prima elementare le hanno fatto cantare qualche strofa di “Sarà Natale se”. Quell’esperienza è stata significativa per lei, tanto che inizia a prendere lezioni di canto, seguite, poco tempo dopo, dallo studio del pianoforte.

Si avvicina alla scrittura all’età di 14 anni circa, dopo aver capito che scrivere era un suo modo per sentirsi meglio con sé stessa e con il mondo che la circonda.

Tra il 2020 e il 2021 si iscrive ad “Area Sanremo” con il brano “Profumo di lavanda”, che ha riscontrato successo facendola entrare tra gli 8 finalisti.

