E’ di oggi 18 novembre 2021, per Le Siepi Dischi (e in distribuzione Believe), l’uscita di “Neve (Anna)”, il nuovo singolo di Sesto.

Un nuovo capitolo che segue la pubblicazione, da indipendente, di “Sbalzi”, brano d’esordio del progetto solista di Alessandro Giorgiutti, che l’ha portato tra i finalisti dell’ultima edizione di Musicultura, e del suo secondo singolo “Galleggianti” che ha sancito la collaborazione con Le Siepi Dischi. Un nuovo mondo che si svela per pian piano e ci accompagna verso la pubblicazione del disco d’esordio.

“Neve (Anna)” mette a confronto i due piani esistenziali dell’ essere umano. Da una parte il cuore e la spontaneità delle emozioni e dall’altra, invece, “solo mezze verità”, più legate alla ragione. È l’ elemento naturale, la neve, ad aiutare Anna a colmare le distanze tra questi due mondi.

“Le strade sono bianche per chilometri, le case e i suoi confini si confondono “. Una corsa liberatoria ci può allontanare dalle gabbie della mente, magari anche solo per un attimo.

BIO:

Sesto è lʼalias di Alessandro Giorgiutti, già conosciuto produttore e autore di Trieste. Sesto sceglie questo pseudonimo perché, in questa corsa disperata a chi arriva primo, lui preferisce camminare, senza guardare a classifiche, a graduatorie, senza voler neanche salire su un podio.

Nel basket, il sesto uomo è lʼoutsider, pur ricoprendo un ruolo importantissimo per la squadra senza esserne la stella. Sesto è anche quel senso in più, che non tutti hanno, lʼintuito, lʼistinto.

https://www.instagram.com/sestomusica/

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia