Da oggi, mercoledì 17 novembre, è online il videoclip di “No Trouble” il nuovo singolo della cantautrice divisa tra l’Italia e l’America, co-prodotto da LAZIOSound promosso da Regione Lazio.

Il video di “No Trouble” vede alla regia proprio Ellynora, che per questo racconto si è lasciata ispirare dal movimento del “Flower Power”, attualizzandolo. Come il brano, il videoclip rappresenta una fuga sia letterale che metaforica dal periodo buio che ha vissuto il mondo negli ultimi due anni.

Girato da Federico Rinaldi, il video riprende una festa a casa che termina con l’irruzione delle forze dell’ordine. I ragazzi alla vista dei lampeggianti fuggono per non farsi identificare mentre la protagonista Ellynora rimane indietro.

La storia si chiude con un finale inaspettato (il poliziotto è in realtà il padre di Ellynora) e una tenera riconciliazione.

Ellynora da buona partenopea è molto legata alla sua famiglia e alle sue origini, motivo per il quale in ogni suo video c’è un rimando alle sue radici o il coinvolgimento delle persone a lei care.

«Amo l’idea di congelare attimi nel tempo rendendoli immortali per poi riguardarli tra anni e sorridere.» – racconta l’artista.

Il linguaggio diretto e la ritmica latin di No Trouble rendono il singolo estremamente coinvolgente fin dal primo ascolto, risultato di un mix di suoni: dalle sue origini partenopee a quelli acquisiti, vivendo per anni oltre oceano, negli Stati Uniti.

Note Biografiche

Ellynora nasce a Roma il 28 agosto del 1994. Da sempre amante della musica, inizia a studiare canto all’età di 14 anni.

A soli 19 anni lascia l’Italia e si trasferisce a New York, dove approfondisce gli studi di canto, ballo e recitazione, esibendosi in venue prestigiose come il Fat Cat, il Cafè Wha?, il Renaissance Midtown Hotel, l’Harlem Nights e il Nabe.

Lo stile multilingue dell’artista la porta inoltre ad esibirsi al celebre festival Latino di Calle Ocho a Miami.

