Da venerdì 12 novembre, è in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Nobody Is perfect“, il nuovo brano di Veronica Vitale I-Vee con Bootsy Collins, il bassista leggendario di James Brown e special guest di “An Evening With Silk Sonic”, il nuovo progetto del duo Bruno Mars e Anderson .Paak.

Online anche il lyrics video del brano visibile al seguente link: https://youtu.be/O5rBD-4mS68.

L’artista italiana che negli ultimi dieci anni ha conquistato gli Stati Uniti torna sulla scena musicale internazionale con “Nobody Is Perfect”, un brano che racconta di un drammatico addio tra un padre e una figlia. Sulla scia dei temi affrontati in “Transparent”, un canto di rinascita e difesa contro ogni forma di bullismo, abuso di potere e di autolesionismo, Veronica Vitale ancora una volta usa la sua arte per battersi contro il razzismo, gli stereotipi fissi e la discriminazione, promuovendo il movimento di “Body Positivity”.

«Oggi Bootsy Collins mette contemporaneamente un piede in America e l’altro in Europa con due nuovi progetti discografici in uscita entrambi il 12 novembre. Il primo è con Silk Sonic, il duo formato da Bruno Mars ed Anderson .Paak, mentre l’altro è “Nobody is Perfect”, il nostro duetto. Bootsy non ha mai duettato prima d’ora con un’artista di origini italiane, così come la voce del bassista storico dei Parliament – Funkadelic e George Clinton non è mai stata così tanto presente, senza contare che si tratta anche di un brano prodotto da una donna – afferma Veronica Vitale – Bootsy Collins è sempre stato il mio papà artistico.

La mia vita negli States è iniziata a Seattle, circondata dalla musica grunge e rock; musicalmente sono cresciuta a Cincinnati, in quartieri prevalentemente afro-americani, tra la high-class e ghetti, e negli studi con Bootsy, Snoop Dogg ed i fondatori del Motown, dove mi sono fatta spazio in un mondo riservato al gospel ed al soul.

Sono molto felice di essere riuscita con questo brano a portare un artista fuori dal proprio genere e spingerlo a pensare ed agire fuori dal comune e lontano dalla sua comfort zone, secondo uno dei principi cardini del Manifesto dell’Arte».

Con il brano, interamente scritto e composto dalla stessa Veronica, l’artista vuole promuovere l’idea di una nuova estetica della musica, più inclusiva e meno stereotipata, lontana da filtri e canoni di bellezza dettati dalla moda e dai social network, che porta ad una coraggiosa e consapevole accettazione della realtà.

Inoltre, il brano, che ha ricevuto endorsement dal padre di Micheal Jackson, Joe Jackson, è musicalmente impreziosito da particolari cambi ritmici repentini e dall’assolo di chitarra realizzato da Patrick J Hamilton, allievo di Eddie Van Halen.

