Formula 1: le Qualifiche

Ecco un fine settimana davvero elettrizzante che vedrà impegnati i piloti già a partire dal venerdì.

Le qualifiche iniziano alla grande per Hamilton che precede le due Ferrari di Sainz e Leclerc nella prima sessione.

Anche nel Q2 la superiorità Mercedes è impressionante, a Verstappen non resta che inseguire.

Lewis continua a dominare la scena, i suoi tempi dsono da record e riesce così a conquistare la prima posizione per la Sprint Race.

Al suo fianco l’eterno rivale Max, in seconda file i rispettivi compagni di suqdra Bottas e Perez.

Formula 1: Sprint Race

Piove sul bagnato per la Mercedes: Hamilton dovrà scontare cinque posizioni sulla griglia di partenza della gara di domani per aver sotituito il motore endotermico e partirà ultimo nella Sprint Race per un’irregolarità del DRS.

Super partenza di Carlos Sainz. Lo spagnolo al via infila gli avversari che lo precedono e si mette nella scia di Bottas, leader della gara veloce.

Vola però Verstappen che supera il ferrarista e inizia la caccia a Valtteri, mentre Hamilton tenta una rimonta furibonda (da 20° a 5° in 24 giri).

Il Finlandese regge la pressione e si aggiudica la vittoria.

Alle sue spalle Max e Sainz.

Formula 1: La Gara

Red Bull aggressive alla partenza, entrambi i piloti hanno la meglio su Bottas e Verstappen si trova per l’ennesima volta in testa alla corsa.

Battaglia vera tra i due piloti della Ferrari. Hamilton, indemoniato, polverizza i piloti che lo precedono.

Safety car in pista al settimo giro e nel restart Lewis resta attaccato a Perez per tentare il sorpasso.

L’inglese attende, studia il messicano e ingaggia la battaglia: che spettacolo regalano i due avversari!

Dopo diciannove giri Hamilton spara il suo colpo, guadagna la posizione e mette nel mirino Verstappen.

I due contendenti si marcano stretti, stessa strategia e gap invariato dopo i pit stop.

E’ davvero una battaglia epocale: Lewis attacca Max, ma l’olandese lo porta fuori pista!

Boato impressionante al 59° giro: Hamilton passa, diventa leader del GP del Brasile e inizia a volare fino alla fine.

Verstappen è alle sue spalle, Le Ferrari restano le migliori degli “altri”.

Formula 1: il Podio

1 Hamilton

2 Verstappen

3 Bottas

