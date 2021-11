L’MTV Unplugged dei Negrita, registrato lo scorso luglio nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Romano di Arezzo, dal 26 novembre sarà un album e uno speciale tv per MTV. L’album sarà disponibile in formato fisico (vinile e cd) e digitale mentre il live sarà in onda, per la prima volta, il 26 novembre alle 22.00 su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e il 28 novembre alle 21.00 anche su VH1 (canale 67 del DTT, 22 di Tivùsat e 715 di Sky).

Per l’occasione la band aretina ha riproposto i brani cult del proprio repertorio in veste acustica, completamente riarrangiati, avvalendosi per alcune tracce della complicità di ospiti e amici musicisti come , Manuel Agnelli, Piero Pelù e Rkomi.

“Ho imparato a sognare”, ormai un classico nel repertorio della band, è da oggi disponibile su tutte le piattaforme nella sua rinnovata versione unplugged.

Nel formato fisico l’album sarà disponibile in formato CD standard e doppio LP. La versione integrale (doppio CD autografato) e doppio LP autografato sarà in esclusiva su Amazon. Link pre-order album http://pld.lnk.to/negrita_mtv

“Tutte le volte in cui pensiamo di esserci tolti ogni soddisfazione, il destino arriva a smentire le nostre certezze” – racconta PAU – “Quando muovevamo i primi passi all’inizio degli anni novanta, gli show unplugged di MTV erano uno dei nostri punti di riferimento. Quante volte, ascoltando le performance di Clapton, Dylan, Nirvana o Alice In Chains ci siamo detti: quanto sarebbe bello essere al loro posto? Un orgoglio immenso, che abbiamo affrontato con la solita carica e con un pensiero speciale a tutti coloro che ci hanno preceduto negli anni”.

MTV Unplugged è un format di MTV, in onda in tutto il mondo creato da Robert Small e Jim Burns, di concerti dal vivo in versione acustica di grandi musicisti internazionali. Molti gli artisti che negli anni sono stati protagonisti di MTV Unplugged: Nirvana, Eric Clapton, Rod Stewart, Bon Jovi, Alanis Morrisette, Lenny Kravitz, Oasis, R.E.M., Shakira per citarne solo alcuni.

Tracklist dell’album

Il gioco

Dannato vivere

Non torneranno più

Brucerò per te

Il libro in una mano, la bomba nell’altra

Tuyo/Malavida in Buenos Aires

Che rumore fa la felicità

Cambio

Non è per sempre feat. Mauel Agnelli

Mama maè

Ho imparato a sognare

El Diablo feat. Piero Pelù

Rotolando verso sud feat. Rkomi

Gioia infinita

